Monolityczne układy osiągnęły kres rozwoju, ale chiplety ratują rynek technologii

W dążeniu do spełnienia prawdy zawartej w Prawie Moore’a, producenci półprzewodników logicznych (SoC, CPU, GPU) skłaniają się w stronę tworzenia nie monolitycznych, a wielomatrycowych układów (MCM, czyli Multi-Chip-Module). Obejmuje to łączenie w ramach jednego układu kilku matryc krzemowych, czyli właśnie krzemowych chipletów. Tym określeniem nazywamy wszystkie „kawałki krzemu”, które w ten sposób łączą się ze sobą i warto o tym pamiętać, bo najwyraźniej monolityczne układy osiągnęły kresu rozwoju i chiplety są jedynym wyjściem popchnięcia technologii do przodu.

Jak chiplety ratują rynek technologii? Wszystko wskazuje na to, że monolityczne układy osiągnęły kresu rozwoju

AMD ma swoje wieloukładowe, niegdyś wręcz rewolucyjne pod tym kątem Ryzeny oraz graficzne akceleratory Instinct MI200, a pod koniec bieżącego roku ma zaprezentować pierwsze konsumenckie GPU typu MCM w ramach serii Radeon RX 7000. NVIDIA z kolei zapowiedziała niedawno wprowadzenie na rynek swojego Superchipu łączącego dwa nowe procesory centralne Grace, a Apple niedawno połączyło dwa SoC M1 Max ze sobą, zapewniając światu ogromny układ M1 Ultra.

Te przykłady wskazują jasno, że tam, gdzie liczy się najwyższa wydajność, monolityczne układy odchodzą powoli w zapomnienie, stając się domeną mniej wydajnych układów. Intel Core 12. generacji jest w tym wyjątkiem, ale finalnie nawet Niebiescy przejdą na MCM w ramach następnych generacji, idąc w ślady AMD i Ryzenów. Ciekawie będzie też na rynku SoC, bo te z natury wieloukładowe dzieła (łączą w sobie przecież CPU, GPU, układy I/O oraz często też pamięć) mogą być łączone ze sobą (przykład Apple M1 Ultra potwierdza to z nawiązką) w imię wyższej wydajności.

Wszystkie te przykłady wyznaczają bezpośrednio kierunek rozwoju rynku procesorów centralnych i graficznych, które w przyszłości w pełni przejdą na układy MCM. Uważam, że dotknie to nie tylko segmentu najwyższej wydajności, ale też tej najniższej, kiedy już proces produkcyjny stanie się przystępniejszy cenowo.

Musicie wiedzieć, że wbrew pozorom, wyprodukowanie kilku mniejszych układów oraz ich połączenie ze sobą jest tańsze od stworzenie jednego wielkiego ze względu na uzysk z wafli krzemowych. W tym podejściu z wafla krzemowego można wyprodukować znacznie więcej sprawnych układów i następnie połączyć je ze sobą wyjątkowo wydajnymi magistralami, aby dorównać tradycyjnemu monolitycznemu rdzeniowi pod kątem możliwości i „wmówić” systemowi, że korzysta z pojedynczego CPU, czy GPU.