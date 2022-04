Malezyjski moździerz samobieżny od DefTech. AV8 Gempita z moździerzem Thales może strzelać nawet na 12,8 km

Firma DefTech pokazała światu najnowszą wersję swojego wielozadaniowego pojazdu bojowego AV8 Gempita w postaci moździerza samobieżnego. Ten wariant jest więc połączeniem doskonale znanych nam podstaw opancerzonego transportera 8×8 z równie dobrze znanym światu półautomatycznym moździerzem Thales 120mm 2R2M.

AV8 Gempita z moździerzem Thales, to najnowszy malezyjski moździerz samobieżny

W 2013 roku firma malezyjska DefTech i turecka FNSS przedstawiły światu pierwszy ziemno-wodny wielozadaniowy pojazd opancerzony w wersji prototypowej, który wywodzi się z modelu Pars 8×8. Owoc tej współpracy między firmami doczekał się umowy od Armii Malezyjskiej na 257 egzemplarzy, z których te pierwsze otrzymała już w 2014 roku. W AV8 Gempita możemy dostrzec to samo, co w polskich Rosomakach, jako że do tej pory DefTech wymyśliło łącznie 12 wariantów tego pojazdu.

Nas interesuje ten najnowszy, pokazany niedawno światu AV8 Gempita z moździerzem Thales. Ten malezyjski moździerz samobieżny ma powstać w nakładzie 8 egzemplarzy i jest niczym ukoronowanie wszystkich pozostałych wersji, w których będzie dominować konfiguracja z 30- lub 25-mm armatą automatyczną i 12,7-mm zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia. Poza tym wspomniane 257 egzemplarzy obejmie również szereg transporterów wsparcia i rozpoznania, a bez względu na wersję każdy egzemplarz chroni kompozytowy pancerz aluminiowo-stalowy oraz dodatkowe opancerzenie z przodu i po bokach kadłuba. Efektem jest spełnianie norm 4 poziomu STANAG 4569.

Ten nowoczesny malezyjski moździerz samobieżny w formie AV8 Gempita z moździerzem Thales będzie mógł wyrządzać podobne zniszczenia, jak Adnan ACV-S z dokładnie tym samym moździerzem. To Thales 120mm 2R2M, który może wystrzelić do 10 pocisków w ciągu ledwie 60 sekund, zapewniając wyższą ogólna celność po zamontowaniu na podwoziu transportera kołowego pojazdu, niż w wersji holowanej, w której również występuje. Dodatkowo ten moździerz może razić cele oddalone o 8 lub 12,8 kilometra zależnie od zastosowanej amunicji.