Intel skomentował problematyczne chłodzenie procesorów Alder Lake oraz ich wyginanie się

Procesory Core 12. generacji, czyli Alder Lake w wersji desktopowej zadebiutowały już w listopadzie, kiedy to na rynek weszła ich rodzina -K i -KF, a w styczniu producent uzupełnił je pozostałą częścią rodziny o zablokowanej możliwości OC. Z czasem postarał się nawet o to, aby usunąć z nich fizyczny element odpowiadający za instrukcje AVX, ale mimo wielu wątpliwości kupujących, do tej pory nie rozwiązał największej wady tych układów i tego nie zrobi. Dopiero teraz Intel skomentował problematyczne chłodzenie procesorów Alder Lake i wygląda na to, że nie możemy liczyć na żadną poprawkę w tej kwestii.

Wyginające się płyty główne oraz IHS procesorów Core 12. generacji najwyraźniej nie jest problemem… według producenta

Przechodząc od razu do najważniejszego, procesory Core 12. generacji zapisały się w historii CPU jako ogromny zwrot w ofercie Intela, który bezpośrednio uderza w dotychczasową dominację AMD. Zarzucić można im tylko problem temperatur, jeśli idzie zwłaszcza o flagowe procesory, który z pewnością do pewnego stopnia rozwiązałby dobry kontakt między IHSem, a chłodzeniem. Intel uważa jednak, że nie jest to warte zachodu, bo ma nie powodować problemów z wydajnością i trwałością sprzętu.

Procesory Alder Lake przyjmują postać prostokąta, a nie formy zbliżonej do kwadratu, jak do tej pory. Ta zmiana przy zachowaniu standardowych sposobów montażowych sprawiła, że procesor po umieszczeniu w gnieździe i zabezpieczeniu zaczyna się wyginać, co powoduje zauważalną gołym okiem lukę między środkiem CPU, a chłodzeniem. Każdy z Was zapewne wie, jak ważne jest odpowiednie rozprowadzenie pasty termoprzewodzącej w celu zniwelowania wszelkich niedoskonałości, więc problem Core 12. generacji nie jest zdecydowanie „byle czym”, bo ma realny wpływ na wysokość temperatury procesora.

Ten problem można rozwiązać niestandardowymi modyfikacjami, które… Intel teraz oficjalne odradza, „grożąc”, że może spowodować to utratę gwarancji. Firma udzieliła serwisowi Tom’s Hardware następującego wytłumaczenia:

Nie otrzymaliśmy doniesień o procesorach Intel Core 12. generacji działających poza specyfikacją z powodu zmian w zintegrowanym rozpraszaczu ciepła (IHS). Z naszych wewnętrznych danych wynika, że IHS w procesorach desktopowych 12. generacji może mieć niewielkie odchylenie po zainstalowaniu w gnieździe. Takie niewielkie odchylenie jest spodziewane i nie powoduje pracy procesora poza jego specyfikacją. Zdecydowanie odradzamy jakiekolwiek modyfikacje gniazda lub stosowanie niezależnego mechanizmu blokującego. Takie modyfikacje mogą spowodować, że procesor będzie pracował niezgodnie ze specyfikacjami i mogą unieważnić wszelkie gwarancje na produkt.

Rzecznik Intela twierdzi więc, że ten problem procesorów nie sprawia, że te zaczynają m.in. rozgrzewać się ponad 100 stopni Celsjusza, czy znacząco ograniczać swoje taktowanie. Problem w tym, że chłodzenie jest kluczowe dla układów pokroju Core i9-12900K do osiągania najwyższych taktowań, czyli wydajności, bo w rzeczywistości przy zbyt wysokiej temperaturze mechanizm automatycznego zwiększania zegarów zwyczajnie przestaje działać, aby temperatura nie wyniosła zbyt dużo. Firma nie ma jednak zamiaru naprawiać tego problemu.