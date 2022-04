GeForce RTX 4000 bez wsparcia PCIe 5.0? Tylko czy powinniśmy się o to martwić?

Przechodzenie na nową generację sprzętu zawsze ma swoje plusy i minusy, z czego największą wadą tego transferu jest przymus odstawienia sprzętu starszej generacji. Najnowsze przejawy tego obejmują m.in. znaczące ograniczenie wydajności karty Radeon RX 6500 na starszych platformach, czy wizja problematycznego przejścia z AM4 na AM5 (AMD ma ograniczyć nas do DDR5). Pozostaje więc pytanie, czy karty GeForce RTX 4000 bez wsparcia PCIe 5.0 to coś, z czego powinniśmy się cieszyć?

Są szanse na to, że nowe karty graficzne NVIDIA nie sięgną po najnowszy standard interfejsu, ale RTX 4000 bez wsparcia PCIe 5.0 nie powinno nas straszyć

Na samym początku od razu musimy zapewnić, że im nowszy interfejs, tym lepiej. Każda kolejna generacja ulepsza bowiem znacząco poprzednią i widać to bezpośrednio po wzrostach samego transferu. W PCIe 3.0 każda linia (karty graficzne korzystają zwykle z 16) oferuje do 8 GT/s transferu, w PCIe 4.0 już 16 GT/s, a w PCIe 5.0 całe 32 GT/s. To oznacza, że karty graficzne mogą szybciej realizować transfer danych do pamięci VRAM.

Chociaż widać to na benchmarkach, to w grach różnice są niewielkie, bo nawet dziś gry w 4K nie wykorzystują całej przepustowości konfiguracji PCIe 3.0×16. Oczywiście o ile firma nie wpadnie na genialny plan i nie obniży liczby wykorzystywanych linii z 16 do 8, przeskakując z PCIe generacji trzeciej na czwartą. Finalnie wprawdzie przepustowość będzie identyczna (na papierze), ale jeśli platforma nie wspiera nowszego standardu, spadek wydajności będzie ogromny.

Innymi słowy, wspieranie nowszych standardów ma sens, bo nic na tym nie tracimy przy zachowaniu wstecznej kompatybilności, ale wiąże się to z wymogiem stosowania lepszych, więc i droższych połączeń na laminacie. NVIDIA stoi więc przed wyborem między zastosowaniem niekoniecznie aż tak potrzebnego standardu w obecnych czasach i oszczędnością albo przystaniem na PCIe 4.0, które i tak jest obecnie ciągle overkillem, zważywszy na ogólne zużycie przepustowości.

Według najnowszych informacji z nieoficjalnego źródła, najwyraźniej zdecydowała się pójść w tę drugą stronę, mimo tego, że przy premierze najnowszych akceleratorów zachwalała PCIE 5.0: