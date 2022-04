Tak podkręconych DDR5 jeszcze nie było. Poziom 10000 MT/s DDR5 przebity!

Wielkie rzeczy wymagają poświęceń i przebicie bariery 5 GHz taktowania DDR5 zdecydowanie jest tego świetnym przykładem. Mimo rekordowego podkręcenia, system, na którym to osiągnięto, musiał być znacząco ograniczony, co pokazuje, jak wiele jeszcze należy zrobić, aby dostarczyć konsumentom obiecane w przeszłości DDR5-12000. Teraz pułap ponad 10000 MT/s jest dostępny tylko dla ekstremalnego OC i fakt, że tak podkręconych DDR5 jeszcze świat nie widział, jest tego świetnym przykładem.

Pamięci firmy Kingston w rękach OC MSI osiągnęły najwyższe wartości wśród wszystkich podkręconych DDR5

Zespołowi OC MSI udało się podkręcić DDR5 do taktowania rzędu 5001,8 MHz. Z racji tego, że technologia DDR operuje na zboczach opadających i wznoszących się w kwestii przesyłania danych, przełożyło się to na transfer aż 10004 MT/s, podczas gdy standardem dla DDR4 było niegdyś 2133 MT/s, a dla DDR5 jest 4800 MT/s. To więc ogromne osiągnięcie, ale zespół musiał w tym celu pójść na wiele kompromisów.

Czytaj też: Procesowa przewaga GeForce RTX 4000. Karty NVIDIA będą lepsze od Radeonów RX 7000 na samym starcie

Do testu i ekstremalnego OC, które musiało obejmować wykorzystanie ciekłego azotu, wykorzystano płytę główną MSI UNIFY-X z tylko dwoma slotami DDR5 oraz procesor Core i9-12900KS. Ten ograniczono do wyłącznie 2 rdzeni pracujących na częstotliwości 425 MHz, co najwyraźniej zapewniło pamięci najlepsze warunki jeśli chodzi o stabilność.

Czytaj też: UR-77 Meteoryt – tymi systemami Rosjanie niszczą ukraińskie obszary mieszkalne

Co najważniejsze, tymi DDR5 były pamięci wyprodukowane przez firmę Kingston, a dokładniej mówiąc modele Fury Beast o pierwotnej specyfikacji do maksymalnie 6000 MT/s (DDR5-6000). Takie moduły zresztą MSI dodaje do swojej flagowej płyty głównej MEG Z690 GODLIKE, ale to zestaw dwóch 8 GB DDR5-4800 został wykorzystany do testu.

⚡⚡An amazing overclocking milestone for DDR5 memory frequency has just been achieved by our OC team! 👏

-Model: MEG Z690 UNIFY-X

-Memory: @kingstontech FURY Beast DDR5

-Frequency: DDR5-10004MHzhttps://t.co/dbYSRWhEAQ#Z690 #DDR5 pic.twitter.com/xBxlYUesVr — MSI Gaming (@msigaming) April 26, 2022

Czytaj też: Idealna ramka montażowa dla procesora Alder Lake? To dzieło der8auer’a i Thermal Grizzly

Finalnie, zespołowi udało się osiągnąć wspomniane 10004 MT/s przy bardzo wysokich opóźnieniach rzędu 72-126-126-126-127-2, więc jest jeszcze zdecydowanie długa droga do tego, aby obiecany w przeszłości poziom od 10 do 12 GT/s stał się powszechny na rynku konsumenckim.