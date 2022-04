Kolorowe nagrania mimo całkowitej ciemności. Wszystko dzięki sztucznej inteligencji

Dzięki diodom podczerwonym IR m.in. kamery bezpieczeństwa są w stanie nagrywać obraz przy zupełnej ciemności. Jedyna wada? Taki obraz zawsze jest monochromatyczny (zwykle czarno-biały) i choć trudno na to narzekać, to znaleźli się naukowcy, którzy chcą zapewnić światu tego typu kolorowe nagrania mimo całkowitej ciemności. Wykorzystują do tego niezastąpioną sztuczną inteligencję.

Dzięki sztucznej inteligencji monochromatyczne materiały mogą być przerabiane na kolorowe nagrania mimo całkowitej ciemności

Zespół naukowców z University of California, których prace opisano w dzienniku PLOS ONE wzięli sobie na cel opracować sposób na „kolorowanie” obrazu nagranego w podczerwieni. Dlaczego? Bo jak twierdzi sam autor badania Andrew Browne, inżynier, chirurg i naukowiec, „duża część świata jest oznaczona kolorami w sposób, na którym polegamy przy podejmowaniu decyzji – pomyślmy na przykład o sygnalizacji świetlnej”. Kolory mają być więc na tyle ważne w naszych codziennych życiach, że nawet same nagrania mogą zyskać na nich wiele.

Naukowcy doszli do wniosku, że każdy barwnik i pigment, który nadaje obiektowi widzialny kolor jest unikalny nawet w przypadku monochromatycznego nagrania. Dlaczego? Bo tak jak odbija zestaw widzialnych długości fal, tak może również odbijać zestaw długości fal podczerwonych. Znając ten mechanizm, potencjalnie można opracować system do rozpoznawania każdego barwnika i pigmentu na podstawie monochromatycznego nagrania.

Uzbrojeni w tę wiedzę naukowcy zaczęli eksperymentować z kamerą czułą na światło widzialne i bliską podczerwień, łącząc swoją pracę z konwencjonalną siecią neuronową, która została zastosowana w celu rozpoznawaniu obrazów. Wykorzystali ten system do przeanalizowania 140 obrazów twarzy wydrukowanych przy użyciu tuszu cyjanowego, magentowego, żółtego i czarnego, oświetlonych w wielospektralnym oświetleniu obejmującym zarówno długości fal widzialnych, jak i podczerwonych.

Naukowcy odkryli, że w teście z 20 wydrukowanymi twarzami, które były oświetlone tylko niewidzialnym światłem bliskiej podczerwieni, ich system był w stanie z powodzeniem przewidzieć i zrekonstruować wygląd tych twarzy w świetle widzialnym. Potwierdzili więc swoją hipotezę i teraz wskazują, że ich dzieło „może mieć zastosowanie militarne lub rekreacyjne, aby widzieć w nocy”.