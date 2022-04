Opuszki palców drukowane w 3D. Wyglądają na mechaniczne, lecz funkcjonują niczym ludzkie

Roboty pod pewnymi względami mogą przewyższać ludzi, lecz nadal mają braki w inteligencji emocjonalnej czy też odczuwaniu bodźców. Chcąc nadać ich kończynom czułości, naukowcy stworzyli drukowane w 3D opuszki palców.

Nasza praca pomaga odkryć, w jaki sposób złożona struktura wewnętrzna ludzkiej skóry tworzy nasz zmysł dotyku. Jest to ekscytujące osiągnięcie w dziedzinie miękkiej robotyki – możliwość drukowania dotykowej skóry w 3D może przyczynić się do stworzenia bardziej zręcznych robotów lub znacząco poprawić działanie protez rąk poprzez wyposażenie ich we wbudowany zmysł dotyku.

wyjaśnia Nathan Lepora z Uniwersytetu w Bristolu