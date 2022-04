Laptopy dostaną więcej rdzeni i wyższe taktowanie, czyli o Intel Alder Lake-HX

Intel najwyraźniej szykuje nowe procesory Alder Lake-S dla laptopów, co oznacza, że przekuje układy charakterystyczne dla procesorów stacjonarnych na poletko mobilne. Wszystko to w ramach serii Intel Alder Lake-HX, której Intel jeszcze nie ogłosił, ale to nie przeszkodziło chińskiemu portalowi ITHome oraz właścicielowi profilu momomo_us na Twitterze do ujawnienia specyfikacji tych układów.

Intel szykuje na rynek Alder Lake-HX, które będą konkurować z niedawno zaprezentowanymi 6-nm procesorami AMD Ryzen 6000

Zacznijmy od tego, że obecnie Intel na rynku mobilnym oferuje serię Alder Lake-P, w której flagowcem jest Core i9-12900HK. Ten łączy w sobie 6 rdzeni Peformance i 8 Efficient, zapewniając tym samym systemowi 20 wątków, a nie 8+8 rdzeni i 24 wątki, jak flagowy Core i9-12900K i -KS w segmencie desktopowym. To jednak zmieni się wraz z premierą rodziny Alder Lake-HX, która wprowadzi na rynek laptopowy podstawy Alder Lake-S.

W praktyce procesory Alder Lake-HX będą miały zapewnić wydajność klasy komputerów stacjonarnych dla urządzeń mobilnych kosztem wytrzymałości na jednym ładowaniu baterii. Tak też podczas gdy Alder Lake-H cechuje moc bazowa procesora (PBP) na poziomie 45W, tak Alder Lake-HX zostanie podbity w tej kwestii do 55 watów. Szczegółów MTP (maksymalnej mocy) nie znamy, ale wynik ponad 110 watów jest pewny.

Powyżej możecie podejrzeć, jak procesory będą prezentować się na tyle zarówno Ryzena 9 6980HX, czyli flagowca AMD, jak i dotychczasowych mobilnych układów Core. Według nieoficjalnych jeszcze informacji najpotężniejszy procesor Core i9-12950HX, będzie oferował wspomniane 24 wątki, dzięki konfiguracji 8+8, co sprawi, że na tle oferty AMD będzie znacząco odróżniał się liczbą rdzeni (to może zgubić niezaznajomionych z rynkiem), oferując przy tym zegar podstawowy na poziomie 2,3 GHz i 5 GHz w trybie Boost.

Względem Core i9-12900H poprawa zostanie zrealizowana wyłącznie na poziomie liczby rdzeni i wątków, bo taktowanie zostanie tak naprawdę obniżone (w przypadku podstawowego) z 2,5 do 2,3 GHz. Widać jednak od razu, że Intel ewidentnie był zmuszony do ograniczenia podstawowego zegara w dążeniu do możliwie najlepszej energooszczęności. Kiedy premiera? Zapewne w maju, na co wskazuje wydarzenie ASUSa planowane na 9 maj o nazwie Pinnacle of Performance.