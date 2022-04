Tak malaria rozprzestrzeniła się po świecie. Związana z tym zagadka liczyła 100 lat

Malaria to choroba pasożytnicza uznawana za najczęściej występującą chorobę zakaźną na świecie. Nie jest, a w zasadzie nie było jasne, w jakich okolicznościach przeszła ona na ludzi.

W latach 20. ubiegłego wieku we krwi szympansów wykryto pasożyty wyglądające identycznie jak Plasmodium malariae, które znajduje się także u ludzi chorujących na malarię. Nie było jednak wiadomo, czy ten sam gatunek pierwotniaka odpowiadał za zarażenia występujące wśród ludzi i małp. Łącznie rozpoznano pięć takich gatunków znanych jako: P. malariae, P. vivax, P. falciparum, P. ovale, P. knowlesi.

Wśród gatunków odpowiadających za zachorowania wśród ludzi zdecydowanie największe szkody wyrządza P. falciparum. Jest on nie tylko szczególnie powszechny, ale i najbardziej zabójczy. Najwięcej niewiadomych wiązało się natomiast ze wspomnianym na początku P. malariae, który stanowi jednego z głównych bohaterów publikacji dostępnej na łamach Nature Communications.

Lindsey Plenderleith z Uniwersytetu w Edynburgu stanęła na czele zespołu zajmującego się analizami genetycznymi pierwotniaków związanych z występowaniem malarii. Wraz ze swoimi współpracownikami Plenderleith porównała DNA P. malariae z jego odpowiednikami u małp człekokształtnych. Na tej podstawie badacze doszli do wniosku, iż w rzeczywistości występują trzy różne gatunki uznawane sto lat temu za jeden.

Plasmodium malariae przeszedł na ludzi od małp afrykańskich

Nowo zidentyfikowany gatunek, nazwany P. celatum, jest szeroko rozpowszechniony u szympansów, goryli i bonobo. Pod względem genetycznym daleko mu jednak do tych występujących u ludzi. Drugi gatunek okazał się natomiast bardzo podobny do ludzkiego P. malariae. To właśnie dzięki niemu możliwe było poznanie genetycznych ścieżek, jakimi podążała ewolucja tych pierwotniaków.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, iż P. malariae wyewoluował z pasożyta infekującego małpy, lecz później stał się rzadko spotykany. Najwyraźniej spadek jego powszechności nastąpił w czasie przechodzenia na ludzi. Podobny los mógł dotyczyć P. falciparum, który początkowo stanowił zagrożenie wyłącznie dla goryli. P. brasilianum „poszedł” odmienną drogą od P. malariae i mógł przejść z ludzi na małpy po tym, jak trafił do obu Ameryk wraz z afrykańskimi niewolnikami. Na miejscu rozprzestrzenił się na ponad 30 gatunków małp