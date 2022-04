Międzynarodowe prawa aktywności w kosmosie – potrzebujemy ich, a USA już je tworzy

Przewodnicząca Krajowej Radzie ds. Przestrzeni Kosmicznej (wiceprezydent Kamala Harris) ogłosiła 18 kwietnia jednostronny zakaz przeprowadzania przez USA testów naziemnych pocisków antysatelitarnych. Z tej okazji wezwała inne narody, aby poszły w jej ślady, potwierdzając zaangażowanie USA do tego, aby opracować międzynarodowe prawa aktywności w kosmosie.

Na najbliższym spotkaniu ONZ Stany Zjednoczone poruszą międzynarodowe prawa aktywności w kosmosie, które ludzkość musi opracować

Wprowadzenie zakazu na własne państwo jasno wskazuje to, jak bardzo USA chce powstrzymać świat od zanieczyszczania orbity ziemskiej, które może doprowadzić do katastrof w kosmosie. To w dobie zwiększonego zainteresowania komercjalizacją i eksploatacją kosmosu jest arcyważne, a każde kolejne skupisko śmieci na orbicie spowodowane udanymi testami broni antysatelitarnej, zwiększa szanse na wystąpienie problemów.

Kosmos, podobnie jak cały świat, jest dobrem wspólnym, a jego wykorzystanie jest konieczne dla rozwoju cywilizacji, dlatego należy patrzeć na niego zwłaszcza przez pryzmat przyszłości i następnych pokoleń. Dlatego też Stany Zjednoczone postrzegają swoją nową propozycję zakazu testów broni antysatelitarnej (ASAT) jako zaledwie pierwszy krok w kierunku większego pakietu norm międzynarodowych, które mają na celu ograniczyć działania kosmiczne związane z bezpieczeństwem narodowym.

USA już teraz opracowało kilka wytycznych, co obejmuje m.in. potencjalną propozycję powstrzymania się od „celowej ingerencji” w systemy dowodzenia i kontroli satelitów bezpieczeństwa narodowego. Do tego zestawu swoje trzy grosze dorzucił Desautels (uniwersytecki wydział), przedstawiając kilka innych pomysłów, które Stany Zjednoczone mają nadzieję przedyskutować na forum ONZ. Ma to mieć miejsce podczas nadchodzącej serii spotkań mających na celu wypracowanie zasad i norm mających ograniczyć ryzyko konfliktu wywołanego przez niebezpieczne i/lub zagrażające działania wojskowe w przestrzeni kosmicznej.