Wyciek oficjalnych zdjęć dwóch nowych Motoroli. Oto Edge 30 i Moto G 5G 2022

Wygląda na to, że Motorola szykuje się do premiery kolejnych dwóch smartfonów. O Edge 30 i Moto G 5G 2022 słyszymy już od dłuższego czasu, więc ich specyfikacja nie jest dla nas tajemnicą. Teraz również wygląd został ujawniony, bo do sieci wyciekły oficjalne zdjęcia tych urządzeń.

Motorola Edge 30 i Moto G 5G 2022 to typowe modele ze średniej półki. Co zaoferują?

Jeśli chodzi o Edge 30, to patrząc na zdjęcia widzimy, że konstrukcyjnie bazuje on na flagowym Edge 30 Pro. I tu znajdziemy centralnie umieszczony aparat do selfie i potrójną konfigurację z tyłu. 6,5-calowy wyświetlacz P-OLED, tak jak w modelu Pro, będzie oferował częstotliwość odświeżania 144 Hz. Przecieki ujawniły również, że z tyłu znajdzie się aparat główny 50 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix.

Czytaj też: Wyciekły zdjęcia vivo X80. Ta wyspa aparatów jest ogromna!

Motorola Edge 30 | Źródło: 91mobiles

Największa zmiana pomiędzy tymi dwoma urządzeniami obejmie oczywiście chipset. Podstawowy Edge 30 napędzany będzie przez procesor Snapdragon 778G+ w połączeniu z 6/8 GB pamięci RAM i 128/256 GB pamięci. Bateria o pojemności 4200 mAh będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 33 W. Ta kwestia może nieco rozczarowywać, zwłaszcza pod kątem pojemności baterii, bo wiemy, że w tańszych modelach Motorola umieszcza ogniwa 5000 mAh.

Motorola Edge 30 | Źródło: 91mobiles

Drugim modelem, który możemy podziwiać na zdjęciach, jest Moto G 5G 2022, który jest wariantem 5G wydanej jakiś czas temu Motoroli Moto G 2022. Z tego co wiemy, urządzenie ma zadebiutować w okolicach czerwca. Smartfon zostanie wyposażony w 6,53-calowy ekran LCD z okrągłym otworem na aparat do selfie o nieznanej jeszcze rozdzielczości. Czytnik linii papilarnych zostanie umieszczony z boku i będzie zintegrowany z przyciskiem zasilania. Potrójny system kamer z tyłu obejmuje jednostkę główną 50 Mpix i dwa aparaty – 8 Mpix i 2 Mpix – prawdopodobnie będzie to obiektyw ultraszerokokątny i czujnik głębi lub makro.

Motorola Moto G 5G 2022 | Źródło: 91mobiles

Napędzać go będzie układ Dimensity 700 wraz z 4 lub 6 GB pamięci RAM i do 256 GB wbudowanej pamięci masowej, z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD. Tutaj Motorola umieści ogniwo 5000 mAh, ale z obsługą ładowania tylko 15 W.

Czytaj też: OPPO A96 dostępny w Polsce. Co ma do zaoferowania?