OPPO A96 dostępny w Polsce. Co ma do zaoferowania?

O nowych premierach OPPO w naszym kraju dużo się ostatnio mówiło. Trudno się temu dziwić, w końcu do sprzedaży wprowadzono m.in. najnowszy flagowiec Find X5 Pro. Tymczasem okazuje się, że prócz niego i serii Reno7, do Polski trafił też bardziej budżetowy model – OPPO A96. Zerknijmy więc na to, co ma do zaoferowania i za ile.

Producent nie ogłosił wprowadzenia na polski rynek OPPO A96, ale czujne oczy i tak zdążyły go wypatrzyć. O jego dostępności poinformował serwis GSMOnline, dzięki czemu wystarczyło szybkie zerknięcie na strony popularnych sklepów z elektroniką, by przekonać się, ze faktycznie ten smartfon jest już dostępny, choć na razie jedynie w MediaMarkt i trudno powiedzieć, czy pojawi się też u innych dystrybutorów. Tak czy inaczej, dzięki temu poznaliśmy jego cenę – 1299 zł.

Jest to więc dość przystępny cenowo model, ale czy warto wydać na niego tyle pieniędzy? Przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji OPPO A96

Producent wyposażył ten model w spory, 6,59-calowy wyświetlacz LCD LTPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Znajdziemy tu też obsługę technologii adaptacyjnej częstotliwości odświeżania. W okrągłym otworze umieszczonym w lewym górnym rogu znalazł się aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix. Z tyłu zaś umieszczono podwójny moduł z jednostką główną 50 Mpix (f/1.8) i czujnikiem pomocniczym do pomiaru głębi 2 Mpix (f/2.4). Czytnik linii papilarnych znalazł się z boku urządzenia.

Sercem OPPO A96 jest procesor Qualcomm Snapdragon 680 wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Jest to jedyny dostępny w sprzedaży wariant pamięci. Producent zadbał też o pojemną baterię, bo ta ma 5000 mAh i obsługuje całkiem przyzwoite szybkie ładowanie z mocą 33W. Producent deklaruje, że 26 minut wystarczy, by napełnić baterię w połowie.

Smartfon działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką ColorOS 11, co może być dla niektórych minusem. Na pokładzie nie zabrakło jednak NFC, dwóch głośników, dual SIM i wejścia słuchawkowego 3,5 mm. Warto też wspomnieć, że OPPO A96 zapewnia pyłoszczelność IP5X i wodoodporność IPX4 zgodnie z normą IP54.