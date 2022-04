OPPO wprowadza do Europy serię Reno7, flagowy Find X5 Pro i słuchawki Enco X2

Podczas dzisiejszej konferencji w czeskiej Pradze, OPPO ogłosiło wprowadzenie do Europy Środkowo-Wschodniej wiele nowych urządzeń – serie Reno7, flagowego Find X5 Pro i słuchawki Enco X2 z funkcją redukcji szumów.

O smartfonach nie będziemy się dzisiaj za bardzo rozpisywać, bo ich premiera w Polsce odbyła się kilka dni temu. O specyfikacji i cenach Oppo Find X5 Pro, Oppo Reno7 Lite, Oppo Reno7 oraz Oppo Reno7 5G możecie przeczytać w naszym osobnym, obszernym artykule, który znajdziecie tutaj. Wspomnieliśmy tam też o promocjach przedsprzedażowych, które przygotował dla nas producent. Każdy z zaprezentowanych dzisiaj modeli skierowany jest do trochę innego odbiorcy i w zależności od potrzeb oraz posiadanego budżetu – powinniście znaleźć coś dla siebie.

Tymczasem my skupimy się teraz na nowości, której jeszcze OPPO do Polski nie wprowadził, czyli na słuchawkach OPPO Enco X2

Te, wedle słów producenta, mają charakteryzować się najczystszym oryginalnym dźwiękiem. By zapewnić nam studyjną jakość, Enco X2 wyposażono w system akustyczny SuperDBEE, który opracowano wspólnie z duńskim Dynaudio, co zaowocowało umieszczeniem w słuchawkach wysokiej klasy technologii stereo Dynaudio. Na pokładzie znalazły się dwa przetworniki, z czego jeden jest wysokotonowym z czterema magnesami (pasmo od 20Hz do 40 kHz). Umożliwia doskonałą płynność przejścia w zakresie wysokich tonów. Drugim jest 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny, wyposażony w bardzo lekką wewnętrzną membranę, która zapewnia mocny baz bez utraty szczegółów dźwięku.

Oczywiście jak na najnowsze słuchawki przystało, Enco X2 oferują aktywną redukcję szumów o maksymalnej wartości 45 dB i szerokości 4 kHz. urządzenie wyposażono też w certyfikat Hi-Res Audio Wireless i zupełnie nowy Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0. To wszystko przekłada się na imponujące możliwości redukcji szumów i nieskazitelny dźwięk, którym możemy się cieszyć. Warto wspomnieć, że OPPO Enco X2 mogą automatycznie identyfikować otoczenie, oferując najbardziej odpowiedni model redukcji szumów i komfort noszenia, nawet gdy nosisz je przez cały dzień.

Producent wydłużył też żywotność baterii, więc przy wykorzystaniu etui ładującego, możemy cieszyć się słuchaniem przez 40 godzin. Natomiast zaledwie 5 minut ładowania wystarczy na 2 godziny pracy. Enco X2 są też odporne na kurz i wodę zgodnie z normą IP54, więc można ich bez przeszkód używać podczas ćwiczeń i nie martwić się, że zostaną uszkodzone przez pot czy niespodziewany deszcz.