Oppo Find X5 Pro oraz seria Oppo Reno7 debiutują na polskim rynku

Poznaliśmy szczegóły debiutu na polskim rynku Oppo Find X5 Pro oraz trzech smartfonów Oppo Reno7. Na start nie zabrakło promocji przedsprzedażowych.

Zacznijmy od specyfikacji – Oppo Find X5 Pro, Oppo Reno7 Lite, Oppo Reno7 oraz Oppo Reno7 5G

Oppo Reno7 Lite 5G

Początkowo znany jako Reno7 Z, ostatecznie skończył jako wariat Lite. Zamknięty w bardzo ciekawej obudowie, przypominającą tę z najnowszych iPhone’ów. Jest stosunkowo lekki – 173 gramy, wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Oppo deklaruje jasność na poziomie 430 nitów i do 600 nitów w piku (HDR).

Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 695 5G, do tego mamy 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Do dyspozycji mamy jeden użytkowy aparat o rozdzielczości 64 Mpix (F/1.7, 26mm), a do tego aparat do zdjęć makro oraz czujnik głębi ostrości. Selfie wykonamy aparatem o rozdzielczości 16 Mpix.

Do dyspozycji mamy łączność 5G i NFC, czytnik linii papilarnych trafił na bok urządzenia. Oppo Reno7 Lite jest zasilany akumulatorem o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33W.

Oppo Reno7

Reno7 to wizualna perełka, za sprawą skórzanej obudowy. Oczywiście sztucznej, z domieszką tworzyw sztucznych. Jest to również jedyny z zaprezentowanych modeli, które nie obsługują łączności 5G. Oferuje tylko modem sieci LTE. Za to nie zabrakło w nim NFC, portu USB-C, znalazło się też miejsce dla gniazda Jack 3,5mm.

Czytnik linii papilarnych trafił pod ekran. Panel AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 680, do tego mamy 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Główny aparat wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 64 Mpix (F/1.7, 26mm, 1/2.0″), a obok niego znajdziemy aparat do zdjęć makro, czujnik głębi ostrości oraz aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix.

Za zasilanie Oppo Reno7 odpowiada akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33W. Podobnie jak pozostałe modele, smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką ColorOS 12.1.

Oppo Reno7 5G

Ciekawostką o Oppo Reno7 5G jest fakt, że jego odpowiednikiem we flagowej serii Find X jest Find X5 Lite. Po kosmetycznych zmianach otrzymujemy Reno7 Pro, który też ma ciekawą obudowę. Oppo chwali się, że na jej powierzchni znajdują się mikronacięcia, których liczba idzie w miliony(!).

Smartfon oferuje ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, z 90 Hz odświeżaniem obrazu, wsparciem HDR10+ i jasnością 500 nitów, do 920 nitów w piku. Sercem Reno7 5G jest układ MediaTek Dimensity 900 5G, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na pliki mamy 256 GB pamięci wbudowanej.

Do dyspozycji mamy aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix (F/1.8, 24mm, 1/1.56″), obok którego znalazło się miejsce dla aparatu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 Mpix i aparatu makro o rozdzielczości 2 Mpix. Za selfie odpowiada aparat o rozdzielczości 32 Mpix. Reno7 5G oferuje łączność 5G, Wi-Fi 6, NFC i czytnik linii papilarnych pod ekranem. Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 65W.

Oppo Find X5 Pro

W końcu! Oppo wprowadza na polski rynek swojego najmocniejszego flagowca. Nad Wisłę nie trafia Find X5, ale od razu Find X5 Pro. Tutaj też mamy nieco nietypową obudowę, za sprawą kształtu tylnego panelu z ciekawie wkomponowaną wyspą aparatu. Find X5 Pro to również jeden z bardzo niewielu smartfonów, który został zamknięty w ceramicznej obudowie.

Zacznijmy od razu od aparatu, bo to najciekawszy element smartfonu. Aparaty zostały skalibrowane przez markę Hasselblad. Aparat główny ma rozdzielczość 50 Mpix (F/1.7, 25mm, 1/1.56″, 3-osiowa optyczna stabilizacja obrazi i 2-osiowe przesunięcie soczewki – lens-shift), podobnie jaka aparat ultraszerokokąny (F/2.2, 15mm, kąt widzenia 110 stopni, 1/1.56″). Nie wiem, czy to nie jest największa matryca w komórkowym aparacie ultraszerokokątnym. Stawkę uzupełnia zoom z teleobiektywem o rozdzielczości 14 Mpix (F/2.4, 52mm, 1/3.4″, 2-krotny zoom optyczny). Do tego aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Oppo Find X5 Pro to pierwszy smartfon firmy z nowym procesorem przetwarzania obrazu MariSilicon X.

Find X5 Pro jest wyposażony w ekran LTPO2 o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 1440 x 3216 Mpix, 120 Hz odświeżaniem obrazu, ze wsparciem HDR10+, kolorami BT.2020 i jasnością 500 nitów, do 1300 nitów w piku. Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snadragon 8 Gen 1, wspierany przez 12 GB pamięci RAM, a na pliki mamy 256 GB pamięci wbudowanej. Pakiet łączności jest pełny – 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, a czytnik linii papilarnych znajdziemy pod ekranem.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z obsługą ekstremalnie szybkiego ładowania o mocy 80W oraz bezprzewodowego ładowania o mocy 50W. Na deser zostanie bezprzewodowe ładowanie zwrotne o mocy 10W.

Oppo Find X5 Pro i seria Reno7 – ceny i dostępność w Polsce

Na starcie niestety nie zobaczymy w Polsce wszystkich modeli. Na Oppo Reno7 Lite oraz Reno7 będziemy musieli chwilę poczekać. Podobnie jak na informacje o ich cenach.

Od 8 do 21 kwietnia potrwa przedsprzedaż Reno7 5G, który został wyceniony na 2 699 zł. W tym okresie dostaniemy go w zestawie ze słuchawkami Oppo Enco Free2 oraz opaską Oppo Band.

Przedsprzedaż Oppo Find X5 Pro potrwa od 8 do 28 kwietnia. W cenie 5 999 zł dostaniemy w prezencie słuchawki Enco X oraz bezprzewodową ładowarkę AIRVOOC o mocy 50W. Będzie to jedyna okazja do jej nabycia, bo nie będzie sprzedawana poza zestawem.