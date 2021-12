Oppo zapowiada nową jakość zdjęć w smartfonach i pokazuje okulary AR

MariSiliconX to nowy układ NPU własnej produkcji Oppo. Wraz z jego wprowadzeniem na rynek mamy dostać zupełnie nową jakość mobilnej fotografii. Podczas I dnia Oppo Inno Day firma pokazała również zupełnie nowy układ dla aparatu smartfonów oraz okulary rozszerzonej rzeczywistości.

Oppo MariSiliconX – pod tą nazwą kryją się nowości w mobilnej fotografii

MariSiliconX to układ NPU (Network Processing Unit, ang. jednostka przetwarzania sieciowego) własnej produkcji Oppo. Przyznam Wam szczerze, jeśli przekazałbym Wam dokładnie to, co usłyszałem od Oppo, zapewne większość z Was nie miałaby zielonego pojęcia, o czym mówimy. Więc tam, gdzie jest to możliwe, będziemy sprawę maksymalnie upraszczać.

Nowy układ NPU Oppo będzie odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu rejestrowanego przez aparat smartfonu. Producent zapewnia, że zaoferuje wysoką wydajność energetyczną, szeroki zakres dynamiki, bezstratne przetwarzanie zdjęć w formacie RAW oraz rozszerzony tryb RGBW Pro. Zacznijmy więc po kolei.

Wysoka wydajność energetyczna nowego układu ma w praktyce sięgać 11,6 TOPS/W (tera-operacji przeprowadzonych w każdej sekundzie na Wat skonsumowanej energii). Ma się to przełożyć na 20-krotnie szybsze przetwarzanie obrazu w rozdzielczości 4K w porównaniu z flagowym Oppo Find X3 Pro. Ten do przetworzenia 2 klatek obrazu na sekundę konsumował 1694 mW energii. Smartfon z nowym NPU przetworzy 40 klatek obrazu, zużywając przy tym 797 Watów energii. Wysokiej wydajności układu będzie sprzyjać wydzielone, dedykowane pasmo pamięci operacyjnej (DDR) oferujące przepustowość 8,5 GB/s.

Czytaj też: Xiaomi zapowiada nową technologię baterii. Większa pojemność przy takiej samej objętości?

Jeśli chodzi o zakres dynamiki, a raczej jak nazywa to Oppo ultra-szeroki zakres dynamiki (Ultra HDR), to tutaj możliwości obliczeniowe MariSiliconX zaoferują cztery razy wyższą wydajność od układu Oppo Find X3. Pokazując to na konkretnych liczbach, Ultra HDR na zdjęciach (i filmach) ma zapewnić kontrast na poziomie 1 000 000:1 i ma wyglądać lepiej niż w iPhonie 13 Pro Max.

W połączeniu z wysoką wydajnością układu oraz szybszym przetwarzaniem zarejestrowanego, surowego materiału, smartfony wyposażone w MariSiliconX pozwolą korzystać z trybu Night Video również podczas nagrywania filmów w rozdzielczości 4K. A wszystko to z podglądem w czasie rzeczywistym. Bez dodawania efektu dopiero po zakończeniu nagrywania.

Czym jest tryb RGBW Pro? Jest to dodanie do układu pikseli dodatkowych, białych subpikseli. Co finalnie ma przełożyć się na jeszcze bardziej szczegółowe materiały.

Układ MariSiliconX został wykonany w 6nm procesie technologicznym i do pierwszych smartfonów trafi w I kwartale 2022 roku. Wiemy już, że będzie to seria Oppo Find X.

Oppo Air Glass – okulary rozszerzonej rzeczywistości

Okulary lub też nakładki do okularów. Oppo Air Glass mogą być osobnym urządzeniem, albo też nakładkami na używane szkła korekcyjne. Aby było to możliwe, do oprawki musi zostać zamontowany specjalny magnetyczny zaczep, do którego doczepiany będą okulary Oppo, a raczej połówka okularów. Bo Air Glass w formie nakładki noszone są tylko na jednym oku.

Specjalne oprawki przystosowane do korzystania z Oppo Air Glass

Nie do końca zostało to wytłumaczone podczas zamkniętego pokazu, w którym miałem okazję uczestniczyć. Mocowanie wyglądało na proste akcesorium, które powinno być możliwe do samodzielnego zamontowania, ale jeśli dobrze zrozumiałem, ma to wcale nie być takie proste.

Oppo Air Glass są bardzo lekkie. Ważą zaledwie 30 gramów. W oprawie znajdziemy miniaturowy projektor składający się z pięciu szklanych elementów oraz ekran Micro LED. Ma on oferować 256 odcieni szarości, rozmiar pojedynczego piksela na poziomie 4 µm oraz jasność aż 7 mln nitów. Wszystko to wkomponowane w szafirowe szkło. Sercem okularów Oppo jest układ Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Okulary będą współpracować… z każdym urządzeniem działającym pod kontrolą ColorOS oraz Oppo Watch. A tłumacząc to z marketingowego na polski – tylko ze smartfonami Oppo i zegarkiem Oppo Watch. Co potrafią? Będą wyświetlać powiadomienia, informacje, dane np. o pogodzie, czy nawigacji lub też tekst przemówienia w trakcie wystąpienia. Choć chyba najciekawszą funkcją jest translator. Okulary w czasie rzeczywistym tłumaczą mową na tekst i wyświetlają tłumaczenie na ekranie. A wszystko to będziemy obsługiwać głosowo, dotykowo lub za pomocą gestów.

Można powiedzieć, że Oppo Air Glass to takie przedłużenie smartwatcha. Niestety nie na długo, bo wbudowany akumulator pozwoli na zaledwie trzy godziny pracy na pojedynczym ładowaniu.

Czytaj też: Huawei Watch D pojawia się na prawdziwych zdjęciach zdradzając jedną z kluczowych funkcji

Czy cokolwiek z tych nowości trafi do Polski?

Na dzień dzisiejszy – nie. Oppo Air Glass będą dostępne wyłącznie na rynku chińskich, więc traktujmy je jako ciekawostkę. Choć i tak nie wierzę, że byłyby w stanie przyjąć się nad Wisłą.

Co do nowości związanych z aparatem, to w ciemno możemy zakładać, że trafią one tylko do serii Find X, której póki co w Polsce nie ma. Oppo dyplomatycznie nie potwierdza, ani nie zaprzecza czy to się zmieni. Nie mniej marka bardzo dynamicznie rośnie na polskim rynku. Trzeci producent smartfonów w naszym kraju coraz pewnie czuje się w Polsce, więc niewykluczone, że i do nas w końcu zawitają flagowce z prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej, że konkurencja nie śpi. Polska jest ważnym rynkiem dla Xiaomi, więc w tym roku dostaliśmy Mi 11 Ultra. Dlatego też bardzo liczę na to, że Oppo zmieni swoją politykę i w 2022 roku dostaniemy w Polsce nowy model Find X, posiadający nowe rozwiązania dotyczące aparatu. Obym się nie pomylił.