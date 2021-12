Xiaomi zapowiada nową technologię baterii. Większa pojemność przy takiej samej objętości?

Xiaomi pochwaliło się za pośrednictwem Weibo kolejnym przełomem. Tym razem chodzi o technologię baterii, które już w przyszłym roku mają wejść do produkcji.

W ostatnim czasie producenci smartfonów intensywnie pracują nad rozwijaniem technologii szybkiego ładowania i wdrażaniem jej do kolejnych generacji smartfonów. A co z bateriami? Xiaomi postanowiło zrobić coś też w tym temacie i ogłosiło nową generację baterii litowo-krzemowych, które mają zapewnić większą pojemność przy zachowaniu obecnej objętości.

Nowa technologia Xiaomi przyniesie wzrost pojemności baterii

Na czym polega ta rewolucja? Jak twierdzi firma, na trzykrotnie większej zawartości krzemu na elektrodach ujemnych w porównaniu z istniejącymi bateriami litowo-jonowymi oraz na nowej technologii „pakowania”, dzięki której zmniejszone zostaną obwody sterujące. W ten sposób można osiągnąć o 10% większą pojemność przy zachowaniu obecnej objętości. Oznacza to, że telefon z baterią, która ma, przykładowo, 4000 mAh, może w przyszłości zmieścić 4400 mAh w tej samej fizycznej przestrzeni. Widać to na poniższym zdjęciu, na którym bateria Xiaomi jest nawet nieco mniejsza od konwencjonalnej baterii litowo-jonowej, choć obie mają taką samą pojemność.

Xiaomi podaje, że dzięki temu, żywotność baterii wzrosła o około 100 minut, choć tutaj należy pamiętać, że jest to wartość przybliżona, zależna od wielu czynników, takich jak rodzaj smartfona. Choć 10-procentowy wzrost pojemności nie wydaje się specjalnie rewolucyjny, to jednak robi to sporą różnicę i pozwala producentom smartfonów na spożytkowanie zaoszczędzonego miejsca na inne komponenty. Oznacza też zmniejszenie wagi i wymiarów urządzeń.

Kiedy Xiaomi ma zamiar wprowadzić nowe baterie do smartfonów?

Na to jeszcze musimy poczekać. Firma zapowiedziała, że ulepszone baterie trafią do pierwszych smartfonów pod koniec 2022 roku lub na początku 2023 roku.