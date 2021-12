Huawei Watch D pojawia się na prawdziwych zdjęciach zdradzając jedną z kluczowych funkcji

Już 23 grudnia zostanie zaprezentowany Huawei Watch D, najnowszy smartwatch producenta. Mimo tak bliskiej premiery, nie obyło się bez przecieku, który ujawnia nam rzeczywisty wygląd urządzenia.

Do premiery nowego zegarka Huawei zostało dziesięć dni, a my już możemy przyjrzeć się mu na rzeczywistych zdjęciach, które trafiły do sieci. Są one też zgodne z poprzednimi renderami. Smartwatch ma prostokątną tarczę z dużym ekranem o lekko zakrzywionych krawędziach. Niestety przecieki nie zdradzają nam dokładnej wielkości wyświetlacza. Po prawej stronie Huawei Watch D umieszczono dwa przycisków dla funkcji „Health” i „Home”.

Czytaj też: Xiaomi POCO M4 Pro 5G już w Polsce. I to w promocji na start

Zgodnie z poprzednimi informacjami, Huawei Watch D ma oferować naprawdę szeroki wachlarz funkcji monitorujących nasze zdrowie

Zdjęcia ujawniają nam obecność czujników monitorujących ciśnienia krwi. Ma on oferować dokładność podobną do urządzeń klinicznych. Jeden z leaksterów zdradził niedawno, że urządzenie ma być podobno wyposażone w „torbę” pod ciśnieniem, która ma symulować rzeczywisty pomiar ciśnienia krwi dając tym samym bardzo dokładne wyniki. Oprogramowanie pozwoli też na szybka analizę wyników pomiarów opartą na wykresach. Huawei Watch D ma również pozwolić na dokonywanie pomiaru EKG.

Czytaj też: Samsung może pracować nad smartwatchem z rolowanym ekranem

Zdjęcie pudełka ujawnia nam obecność systemu HarmonyOS na pokładzie. Jak na razie szczegółowa specyfikacja techniczna jest nieznana, ale spodziewamy się, że smartwatch zapewni także możliwość śledzenia kroków, cyklu snu, wagi czy pomiar kalorii. Oczywiście nie powinno też zabraknąć funkcji fitness.