Motorola przedstawia edge 30. To najsmuklejszy smartfon z 5G

Motorola edge 30 Pro jest już z nami od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz producent wprowadza na rynek podstawowy model w nowej serii, czyli edge 30. Reklamowany jest jako „piękna i bestia” z mocnym procesorem, potężnym systemem aparatów i smukłą konstrukcją. Przyjrzyjmy się więc mu bliżej.

Najsmuklejszy smartfon z 5G – motorola edge 30

Skoro już przy tej smukłości jesteśmy, to wedle informacji, edge 30 ma zaledwie 6,79 mm grubości, dlatego właśnie producent podkreśla, że to najsmuklejszy smartfon z 5G w swojej klasie. Cała konstrukcja charakteryzuje się subtelnym, ale wyrazistym designem. Telefon jest elegancki i z pewnością wielu osobom przypadnie do gustu.

Wyposażono go w 6,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+, oferujący odświeżanie na poziomie 144 Hz, standard HDR10+ i DCI-P3, dzięki czemu jasność, zakres kolorów czy poziom kontrastu jest na wysokim poziomie i zapewnia świetne wrażenia podczas użytkowania. By móc w pełni cieszyć się z oglądanych treści, dodano tutaj duże głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos. Motorola nie wspomniała jednak o dodatkowej ochronie wyświetlacza.

W okrągłym otworze umieszczono aparat do selfie 32 Mpix, zaś z tyłu dostajemy główny moduł 50 Mpix, który może pochwalić się autofokusem All-Pixel i OIS. Obok znalazł się aparat ultraszerokokątny 50 Mpix o kącie widzenia 118 stopni, mogący również służyć jako aparat makro. Zarówno główna, jak i ultraszeroka kamera mogą nagrywać wideo 4K z prędkością 30 kl./s i 1080p z prędkością do 60 kl./s. Jest też dodatkowy czujnik głębi 2 Mpix.

motorola edge 30 napędzana jest przez układ Snapdragon 778G+, sparowany z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, bez możliwości jej rozszerzenia. Zawodzić może pojemność baterii, bo ta ma zaledwie 4020 mAh. Wedle producenta powinna jednak wystarczyć na półtora dnia użytkowania.

Dostępność i ceny

W Polsce motorola edge 30 w wariancie pamięciowym 8/128 GB będzie dostępna na początku maja br. Smartfon w trzech wersjach kolorystycznych (grafitowym, morskiej bryzy, opalizującego srebra) będzie do nabycia w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet oraz w ofercie operatorów sieci Play, Plus, T-Mobile i na motorola.com.

Rekomendowana cena detaliczna 2199 zł.