Szukasz smukłego tabletu? realme Pad Mini trafił do Polski

realme postanowiło nas zaskoczyć wprowadzając na nasz rodzimy rynek, debiutujący niedawno na Filipinach tablet realme Pad Mini. Przyjrzyjmy się więc bliżej nie tylko jego specyfikacji, ale także cenom.

Ze światowymi premierami sprzętu bywa różnie. Większość urządzeń najpierw debiutuje w Chinach, by potem wyjść poza Państwo Środka do innych krajów. To nie zawsze oznacza globalną dystrybucję, która dotrze także do Polski. W przypadku realme Pad Mini nie spodziewaliśmy się, że tablet do nas trafi, a jednak.

realme Pad Mini nie jest taki mały, jakby wskazywała na to nazwa, ale jest za to bardzo smukły

W ostatnich latach nazwa „mini” w przypadku tabletów nieco zmieniła swoje znaczenie. Kiedyś w ten sposób nazywaliśmy modele z ekranem o przekątnej 7 cali, ale teraz podobną wielkość mają smartfony, więc „małe tablety” musiały stać się większe. Tak też realme Pad Mini oferuje nam 8,7-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD (1340 x 800 pikseli). Urządzenie ma cienkie, smukłe ramki i grubość jedynie 7,6 mm, co może się spodobać wielu osobom. Z przodu umieszczono czujnik 5 Mpix z obiektywem f/2,2, a z tyłu, na małej wysepce, samotny aparat 8 Mpix, bez lampy błyskowej.

Napędza go procesor Unisoc T616, który wspierany jest przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD do 1 TB. Mamy tylko jedną wersję konfiguracji pamięci, ale za to dwa warianty łączności – LTE lub WiFi. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 6400 mAh obsługująca szybkie ładowanie z mocą 18W. Minusem może być starszy Android (wersja 11). Na pokładzie nie zabrakło głośników stereo, Bluetooth 5.0 i gniazda słuchawkowego 3.5 mm.

Cena i dostępność realme Pad Mini

Choć premiera tego tabletu już za nami, to jego sprzedaż ruszy dopiero 19 maja. Kupimy go na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl, a także w sklepach z elektroniką, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD oraz X-kom. Za wersję z łącznością Wi-Fi zapłacimy 899 zł, zaś za wariant LTE – 999zł.