Motorola wprowadza na rynek kolejne modele. Oto Moto G Stylus 5G i Moto G 5G 2022

Zgodnie z zapowiedziami, na rynek trafiają kolejne urządzenia Motoroli, tym razem jest to warianty 5G wydanych niedawno modeli. Przyjrzyjmy się bliżej Moto G Stylus 5G i Moto G 5G 2022?

Moto G Stylus 2022, czyli kolejny model z obsługą rysika, trafił na rynek w lutym tego roku, zaś smartfon o którym dzisiaj mowa, jest jego wariantem, w którym dodano obsługę sieci nowej generacji. Podobną sytuację mamy z Moto G 5G 2022. Oba urządzenia trafią do sprzedaży w USA kolejno 28 kwietnia i 19 majach w cenach od 500 dolarów za Moto G Stylus 5G i od 400 dolarów za Moto G 5G 2022.

Specyfikacja Motoroli Moto G Stylus 5G

Tutaj producent zadbał o odpowiednio duży, bo aż 6,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z przodu, w okrągłym otworze, znalazł się 16-megapikselowy aparat do selfie, a konfiguracja z tyłu obejmuje aparat główny 50 Mpix z obsługa OIS, obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix.

Napędza go Snapdragon 695 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD do maksymalnie 1 TB. Moto G Stylus 5G działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką MY UX. Bateria o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie TurboPower 10 i Quick Charge 3.0. Nie zabrakło tutaj zamontowanego z boku skanera linii papilarnych, gniazda słuchawkowego 3,5 mm i NFC.

Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, Moto G Stylus 5G zapewnia obsługę rysika, który umieścimy w specjalnym slocie w obudowie. Za jego pomocą można robić szybkie notatki, edytować zdjęcia czy podpisywać dokumenty.

Specyfikacja Motoroli Moto G 5G 2022

Jeśli chodzi o ten model, Motorola sięgnęła po chipset Dimensity 700, oczywiście z modemem 5G. Układ wspierany jest przez 6 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, którą też można rozszerzyć kartą microSD, ale już do tylko 512 GB. Bateria typowo dla producenta ma pojemność 5000 mAh, jednak ładowanie tylko z mocą 10 W. I tutaj znajdziemy czytnik linii papilarnych z boku, a także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Wyświetlacz jest już mniejszy, bo ma przekątną 6,5 cala. Jest to też panel LCD, ale z rozdzielczością HD+ i częstotliwością odświeżania 90 Hz. Aparat do selfie ma 13 Mpix, a z tyłu znajdziemy jednostkę główną 50 Mpix i dwa „oczka” po 2 Mpix każdy, do makro i pomiaru głębi.