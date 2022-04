Debiutuje kolejna niedroga Motorola. Co oferuje moto g52?

Motorola sukcesywnie wypuszcza na rynek niedrogie smartfony o dobrym stosunku jakości do ceny. Takie urządzenia firmy mają zwykle solidną baterię i całkiem niezłe parametry. Nowa Motorola moto g52 kosztuje poniżej tysiąca złotych, ale co dostajemy za tę cenę? Sprawdźmy.

Szukając smartfona w cenie mniejszej niż tysiąc złotych mamy w czym wybierać, a jeśli nie zależy nam na kupnie czegoś tuż po premierze, to wybór robi się naprawdę spory. Oczywiście wszystko zależy od tego, czego od smartfona wymagamy. W przypadku moto g52 można mówić o wielu zaletach, choć nie obyło się bez wad, takich jak chociażby brak modemu 5G na pokładzie.

Motorola moto g52 kosztuje 999 zł, a jej sprzedaż ruszy 22 kwietnia

W tej cenie możemy kupić w Polsce wariant z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. To oczywiście nie wszystko, co ten model ma do zaoferowania. Nowa Motorola napędzana jest przez całkiem przyzwoity procesor Qualcomm Snapdragon 680 i działa pod kontrolą Androida 12.

Na uwagę zasługuje wyświetlacz, bo producent umieścił tutaj 6,6-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Ekran otaczają cienkie ramki, a w centralnej jego części umieszczono otwór na aparat do selfie, który oferuje rozdzielczość 16 Mpix. Z tyłu, na typowej dla Motoroli wyspie aparatów znalazła się potrójna konfiguracja z jednostką główną 50 Mpix, obiektywem szerokokątnym 8 Mpix i czujnikiem głębi 2 Mpix.

Bateria ma typową dla Motoroli pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 30W. Na pokładzie nie zabrakło czytnika linii papilarnych umieszczonego z boku, wejścia słuchawkowego 3,5 mm, NFC czy Bluetooth 5.1. Warto też wspomnieć, że moto g52 jest chroniony przed wilgocią zgodnie z certyfikatem IP52.