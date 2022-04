Najnowszy patent Intela wygląda jak podkradnięcie architektury Zen od AMD. Prawda jest jednak inna

W ostatnim czasie światło dzienne ujrzał patent Intela wygląda jak podkradnięcie architektury Zen od AMD. Są na to rzeczywiste dowody i porównanie potwierdza tę domniemaną „kradzież” z nawiązką, ale nie myślcie sobie, że Intel ot tak oficjalnie ukradł pomysł AMD opatentowany w 2016 roku i na dodatek nie oberwał od urzędu patentowego.

Intel ukradł pomysły AMD? Najnowszy patent Intela z pozoru to sugeruje, ale w praktyce jest czymś zupełnie innym

Według pierwszych informacji, które pojawiły się w sieci na temat tego patentu o numerze identyfikacyjnym „US 11,294,809 B2”, to, co widzimy w dokumencie, to podstawa architektury Intel Ocean Cove (następczyni obecnie stosowanej architektury Golden Cove). Tak przynajmniej twierdził użytkownik Underfox na Twitterze, który od dawna poszukuje i analizuje patenty tego typu.

Czytaj też: Z wielką mocą idzie wielki… radiator, czyli o pierwszej 4-slotowej karcie graficznej RTX 3090 Ti

Patrząc na powyższe zestawienie kilku slajdów, trudno nie odnieść wrażenia, że to po prostu kopiowanie 1:1 diagramów AMD przez Intela z pominięciem kolorów. W rzeczywistości zgadzają się nawet rozkłady, czcionka i jej wielkość dla poszczególnych liter. Najpierw wiele do powiedzenia na ten temat miał Ian Cutress na Reddicie, gdzie doszedł do wniosku, że ten patent wygląda tak, jakby był stworzony przez stażystę, który dostał zadanie opisać działanie procesora i wybrał jako przykład architekturę Zen firmy AMD i całkowicie ją przekopiował.

Czytaj też: Karty graficzne w 2021 roku. Rekordowe braki i podwyżki mimo równie rekordowych dostaw

Różnice między tym patentem, a rzeczywistą architekturą Zen od AMD sprowadzają się do tego, że w opatentowanej architekturze:

CPU dekoduje instrukcję zerowania linii pamięci podręcznej

Interconnect czuwa nad tym, aby wszystkie rdzenie, które mają linię pamięci podręcznej, wymuszają wszystkie zera na liniach pamięci (a nie tylko deklarują, że linia wygasła)

Wszystkie części systemu potwierdzają, że linia pamięci podręcznej została wyzerowana.

Czytaj też: Intel nie pokazał wszystkiego? Są szansę na nowy, trzeci procesor graficzny Arc

Jak z kolei stwierdził rzecznik Intela, według którego słów najnowszy patent Intela po prostu ilustruje kilka mechanizmów, a nie bezpośrednio je kopiuje i się na nich opiera.