NASA pomoże oszacować, ile mamy biomasy na Ziemi

Ile jest zgromadzonej biomasy na Ziemi? Nowe narzędzie opracowane we współpracy NASA może pomóc to określić.

Wszystkie drzewa na Ziemi pochłaniają z atmosfery dwutlenek węgla i w procesie fotosyntezy przekształcają go w biomasę. Wiemy, że magazynują węgiel w korzeniach, liściach i łodygach, ale nie wiemy dokładnie, ile tego pierwiastka jest.

Istnieje duża niepewność co do wielkości emisji i pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy. Najlepszym narzędziem są modele ekosystemów, które pozwalają odpowiedzieć na pytania dotyczące sekwestracji dwutlenku węgla w lasach.

Nowy projekt GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation) nazwany Level 4B (L4B) dostarcza niemal globalnych szacunków gęstości biomasy nadziemnej (AGBD) w megagramach na hektar (Mg/ha) z rozdzielczością 1 km między 51,6o szerokości geograficznej północnej i 51,6o szerokości geograficznej południowej.

Zbiór danych GEDI L4B oferuje szacunki AGBD z większą dokładnością i rozdzielczością niż było to dotychczas możliwe i przyczynia się do zrozumienia rozmieszczenia AGBD na całym świecie, zwłaszcza w lasach tropikalnych i umiarkowanych.

Nie wiemy dokładnie, ile jest biomasy nadziemnej, a projekt L4B ma pomóc to zmienić. Zebrane dane mogą być cenne dla klimatologów, ekologów i innych pracowników naukowych, którzy starają się dokładnie oszacować sekwestrację dwutlenku węgla w różnych scenariuszach klimatycznych.

Jedną z największych niewiadomych jest zrozumienie globalnego wpływu wylesiania na atmosferyczny dwutlenek węgla. To stanowi problem, ponieważ jeśli tego nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, jak może wzrosnąć stężenie atmosferycznego CO 2 . GEDI, dostarczając tego rodzaju danych, przyczynia się do zwiększenia naszej zdolności do uwzględniania zmian w użytkowaniu gruntów i ich wpływu na stężenie atmosferycznego CO 2 .

dr Ralph Dubayah, główny badacz zespołu misji GEDI na Uniwersytecie Maryland