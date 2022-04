Nielimitowany Internet domowy 5G w T-Mobile. Cena jest intrygująca

T-Mobile rusza z ofertą nielimitowanego Internetu domowego 5G. Choć konstrukcja oferty oraz modem znajdujący się w zestawie mogą zainteresować również osoby, które chcą poprawić słaby zasięg Internetu mobilnego.

Nielimitowany Internet domowy 5G w T-Mobile

Brak limitu danych, ale jednocześnie brak limitu prędkości. Te dwie rzeczy wyróżniają nową ofertę T-Mobile. Internet Home Office, bo tak nazywa się oferta, będzie kosztować rozsądne pieniądze, bo 130 zł miesięcznie. A jeśli już posiadamy jakieś usługi w T-Mobile, to w ramach Korzyści dla domu cena wyniesie 110 zł miesięcznie.

Przyznam, że spodziewałem się znacznie wyższej ceny, w okolicach 200 zł miesięcznie. Tym bardziej, że w zestawie dostajemy modem IDU-ODU, który będzie nas kosztować jednorazowo tylko 9 zł.

Czy w ofercie są jakieś gwiazdki w regulaminie? Internet działa w wyznaczonej strefie domowej, pod wskazanym adresem, o promieniu 500 metrów. Poza strefą prędkość Internetu spada do 512 kb/s. Adres strefy można zmienić raz w ciągu trwania okresu rozliczeniowego (raz na miesiąc). Zgodnie z regulaminem faktycznie nie ma żadnego ograniczenia dotyczącej prędkości Internetu, ani też ilości przesłanych danych.

Ciekawostką jest fakt, że T-Mobile zweryfikuje możliwości techniczne pod wskazanym adresem. Żeby sprawdzić, czy usługa faktycznie będzie działać. W przypadku negatywnej weryfikacji, umowa nie może być zawarta. To dobre zabezpieczenie dla klienta, jak i operatora. Kolejna weryfikacja jest przeprowadzana trzy miesiące przed końcem umowy. W przypadku negatywnej weryfikacji, T-Mobile sam wypowie umowę, bez możliwości przedłużenia jej na czas nieokreślony.

Zewnętrzny modem na problemy z Internetem. Nie tylko 5G

Zestaw Internet 5G Home Office składa się z dwóch urządzeń. 5G Box ODU to antena zewnętrzna. Montujemy ją na maszcie, ścianie budynku, przytwierdzamy do parapetu… Pełna dowolność. Urządzenie jest wodoszczelne (IP65) i może pracować w temperaturze od -40 do 55 stopni Celsjusza. Obsługuje pasma 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 oraz 3500 MHz, więc jest gotowa na obecne oraz przyszłe częstotliwości sieci 5G.

Za pomocą kabla łączymy go z modemem 5G Box IDU. Nie musimy się przy tym obawiać o długość przewodu, bo ten z zestawu ma długość 15 metrów. Wewnętrzny modem rozsyła sygnał Wi-Fi 6, jak również przewodowo dzięki czterem gigabitowym portom LAN.

Całość obsługujemy z poziomu aplikacji mobilnej, która nie tylko pozwala zarządzać parametrami sieci, ale też przeprowadza przez proces podłączenia zestawu. W tym pomaga ustawić urządzenia w optymalnym miejscu.

Zestaw sprawdzi się nie tylko przy Internecie 5G, ale pełni rolę solidnego wzmacniacza sygnału w miejscach, w których jest kiepski zasięg sieci komórkowej.

Miałem już okazję używać zestawu T-Mobile 5G Home Office i co tu dużo mówić – działa. Przeprowadzałem już testy poza miastem, zostały jeszcze testy w dużym mieście i za kilka dni przeczytacie wszystko na Chip.pl.