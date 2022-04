OPPO F21 Pro i F21 Pro 5G oficjalnie. Różni je nie tylko obsługa sieci nowej generacji

Zwykle, gdy producenci wypuszczają na rynek ten sam smartfon bez i z obsługą 5G, różnice pomiędzy oboma modelami sprowadzają się głównie do nazwy i obecności modemu 5G na pokładzie. Czasem zmianie ulega również chipset, co pozwala na obniżenie ceny urządzenia. A jak to jest w przypadku OPPO F21 Pro i F21 Pro 5G?

OPPO F21 Pro i F21 Pro 5G to dwa różne wizualnie telefony

Zdecydowanie kwestia wizualna to pierwsze, na co zwrócimy uwagę patrząc na nowe smartfony OPPO. Producent zadbał, by odróżniały się od siebie nie tylko pod kątem specyfikacji, ale też designu, opcji kolorystycznych i wykorzystanych materiałów. Różnice w samej konstrukcji są niewielkie i sprowadzają do zmian w obrębie wyspy aparatów.

OPPO F21 Pro 5G

Smartfony dostępne będą w różnych wariantach kolorystycznych. Dla F21 Pro 4G będzie to Sunset Orange, a dla wariantu 5G – Rainbow Spectrum. Oba pojawią się też w wersji Cosmic Black. Obudowę w modelu 5G wykonano z matowego szkła, a dwuwarstwowy proces produkcyjny pozwolił uzyskać olśniewający wygląd tęczy. Model 4G ma z kolei na pleckach wzór z włókna szklanego, wzmacniający wytrzymałość. Tutaj materiałem bazowym jest skóra. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach, oba modele prezentują się wyjątkowo.

OPPO F21 Pro

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, tutaj też widać różnice, choć nie są one zbyt duże. Oba telefony są wyposażone w 6,43-calowe wyświetlacze AMOLED o rozdzielczości FHD+ i standardowej częstotliwości odświeżania 60 Hz. Model 4G napędzany jest przez układ Snapdragon 680, podczas gdy w wariancie 5G znalazł się Snapdragon 695. W obu przypadkach procesor wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty pamięci microSD. OPPO F21 Pro i F21 Pro 5G wyposażono w baterie 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W. Oba działają pod kontrolą Androida 12 z nakładką ColorOS 12.

OPPO F21 Pro 5G

Pozostałe różnice sprowadzają się do aparatów. W OPPO F21 Pro z przodu umieszczono 32-megapikselowy czujnik Sony IMX709, zaś w wariancie 5G znalazł się aparat 16 Mpix. Konfiguracja z tyłu obejmuje ten sam obiektyw główny o rozdzielczości 64 Mpix i czujnik makro 2 Mpix, ale w F21 Pro towarzyszy im czujnik głębi 2 Mpix, zaś w modelu 5G – czujnik mono, również 2 Mpix.

Cena Oppo F21 Pro została ustalona na 22 999 rupii indyjskich, czyli ok. 1290 zł , zaś za F21 5G trzeba zapłacić 26 999 rupii, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 1500 zł.