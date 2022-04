Premiera OPPO K10 Pro to już tylko formalność. Przecieki ujawniły jego pełną specyfikację

Już od dłuższego czasu mówi się o serii OPPO K10, nad którą właśnie pracuje producent. Data premiery nadal jest nieznana, ale wydaje się, że w przypadku OPPO K10 Pro jest już tylko formalnością, bo przecieki ujawniły nam na jego temat już chyba wszystko.

Jak to zwykle bywa w przypadku nowych serii smartfonów, najczęściej w przeciekach pojawia się ten najmocniejszy model, bo to w nim producent oferuje najwięcej. Nie inaczej jest w przypadku OPPO K10. O wariancie podstawowym wiemy niewiele, a o Pro – praktycznie wszystko. Dziś, oprócz kolejnych szczegółów specyfikacji, pojawiła się ciekawa informacja. Leakster Yogesh Brar zdradził bowiem, że smartfony K10 będą dostępne tylko w Chinach, a dokładniej – tylko tam zawitają do sklepów jako urządzenia OPPO. Na rynku globalnym mają pojawić się jako urządzenia spod marki OnePlus, choć ich dokładna nazwa nie jest jeszcze znana. Wygląda jednak na to, że współpraca OPPO i OnePlus jeszcze mocniej się zacieśnia.

Czytaj też: Pierwszym składanym smartfonem OnePlus ma być… składany OPPO Find N

Wszystko, co wiemy o OPPO K10 Pro

Wiele z najnowszych informacji podanych przez Brara pokrywa się z tymi wcześniejszymi, a także z tym, co do tej pory ujawniły nam urzędy certyfikacyjne pokroju TENAA. Wiemy więc, że K10 Pro zostanie wyposażony 6,62-calowy ekran AMOLED, który będzie miał rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Pod ekranem znajdzie się czytnik linii papilarnych, a w okrągłym, centralnie umieszczonym otworze – aparat do selfie 16 Mpix. Z tyłu OPPO umieści potrójną konfigurację z aparatem głównym 50 Mpix (Sony IMX766 z obsługą OIS), obok którego znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i czujnik makro 2 Mpix.

Czytaj też: Trwają prace nad serią vivo S15. Do sieci trafia coraz więcej szczegółów

Tak jak to ujawniła nam TENAA, OPPO K10 Pro napędzany będzie przez ex-flagowiec Qualcomm, czyli Snapdragon 888 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Tutaj nadmienimy, że w modelu podstawowym producent zdecyduje się na najnowszy średniopółkowy układ od MediaTek – Dimensity 8000 lub 8100. Dwukomorowa bateria w K10 Pro ma mieć łączną pojemność minimalną 4880 mAh, co oznacza, że typowa będzie wynosić zapewne 5000 mAh. Dzięki certyfikatowi 3C wiemy, że będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 80 W.