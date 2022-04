OPPO K10 Pro w TENAA ujawnia swój wygląd i specyfikację

OPPO szykuje się do premiery serii K10, więc nic dziwnego, że przecieków na temat tych smartfonów przybywa. Tym razem dzięki bazie certyfikacyjnej TENAA możemy nie tylko poznać specyfikację, ale również konstrukcję OPPO K10 Pro, czyli tego mocniejszego modelu w serii.

OPPO K10 Pro w świetle przecieków

Wygląda na to, że OPPO jednak nie wykorzysta układów MediaTek w obu smartfonach, tak jak wskazywały na to poprzednie doniesienia. Mówiło się bowiem, że producent sięgnie po Dimensity 8000 dla modelu podstawowego i Dimensity 8100 dla Pro. Informacje z TENAA wskazują, że w OPPO K10 Pro znajdzie się zupełnie inny układ i to wcale nie od MediaTek. Oczywiście wcześniejsze informacje nie były potwierdzone, bo OPPO ogłosiło jedynie, że seria K10 będzie napędzana Dimensity 8000, nie precyzując jednak o który model chodzi.

Tymczasem OPPO K10 Pro o numerze modelu PGIM10 pojawił się w TENAA, dzięki czemu wiemy, że napędzany będzie przez ex-flagowiec Qualcomm, czyli Snapdragon 888. Wspierać ma go 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Dwukomorowa bateria ma mieć łączną pojemność minimalną 4880 mAh, co oznacza, że typowa będzie wynosić zapewne 5000 mAh. Dzięki certyfikatowi 3C wiemy, że będzie obsługiwać szybkie ładowanie 80 W.

Smartfon wyposażony będzie w 6,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, z czytnikiem linii papilarnych umieszczonym pod wyświetlaczem. Częstotliwość odświeżania nie została ujawniona. Zdjęcia, które pojawiły się w TENAA nie ujawniają nam wiele jeśli chodzi o grubość ramek czy wcięcie na aparat do selfie (ten ma mieć rozdzielczość 16 Mpix). Z tyłu ma znaleźć się potrójny aparat z jednostką główną 50 Mpix, obok niej znajdzie się aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i czujnik 2 Mpix – do makro lub pomiaru głębi.