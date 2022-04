Szukasz sportowego smartwatcha? Do Polski trafił właśnie Xiaomi Watch Active S1

W połowie marca Xiaomi wprowadziło na światowy rynek nie tylko serię Xiaomi 12, ale również nowe smartwatche – Xiaomi Watch S1 i Xiaomi Watch S1 Active. Teraz ten drugi model trafił do sprzedaży w naszym kraju, więc warto przyjrzeć się bliżej nie tylko jego specyfikacji, ale również cenie.

Seria Xiaomi 12 jest już dostępna w Polsce od kilku dni, choć ceny urządzeń do niskich nie należą. Czy tak samo jest w przypadku Xiaomi Watch S1 Active? Zanim jednak przejdziemy do kwestii pieniężnych, sprawdźmy, co ma nam do zaoferowania.

Xiaomi Watch S1 Active to zegarek dla sportowców

Producent podkreśla to prawie na każdym kroku, a wygląd urządzenia i jego rozbudowane funkcje tylko to potwierdzają. Smartwatch obsługuje 117 trybów sportowych, w tym bieganie, pływanie, joga, tenis czy jazda na rowerze. Ogromną zaletą jest obsługa systemów GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou), a także możliwość prowadzenia rozmów po sparowaniu przez Bluetooth z telefonem. Oczywiście, jak na typowy smartwatch przystało, funkcji zdrowotnych, takich jak pomiar pulsu 24/7, monitorowanie snu, licznik spalonych kalorii czy pomiar SpO2. Warto też wspomnieć, że Watch 1 Active zapewnia możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych Mastercard.

Zegarek wyposażono w ekran AMOLED o średnicy 1,43 cala, cechuje rozdzielczość 466×466 pikseli (326 ppi) i odświeżanie obrazu na poziomie 60 Hz. Wyświetlacz chroni Corning Gorilla Glass 3, co przy przeznaczeniu tego smartwatcha raczej nie dziwi. Jest też wodoodporny do 5 ATM, więc nie straszna mu woda.

Producent umieścił tu baterię o pojemności 470 mAh, która ma zapewnić 12 dni pracy przy zwyczajnym użytkowaniu, ale jeśli przejdziemy w tryb energooszczędnym, ten czas może wydłużyć się do nawet 24 dni.

Cena?

Podczas globalnej premiery jego cenę ustalono na 199 dolarów, czyli ok. 850 zł. W naszym kraju zapłacimy za niego 799 zł. Dostępny jest w kolorach: czarnym Space Black, białym Moon White i granatowym Ocean Blue.