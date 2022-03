Seria Xiaomi 12 wkracza do Polski. Poznaliśmy ceny, dostępność, a także promocję na start!

Długo wyczekiwana seria Xiaomi 12 w końcu pojawia się także w naszym kraju. Dziś poznaliśmy ceny urządzeń, jakie będą obowiązywać w naszym kraju, a także szczegóły przedsprzedażowej promocji, bo jak przystało na Xiaomi – tej nie mogło zabraknąć.

Xiaomi wprowadza do Polski aż trzy nowe smartfony – Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12X

Temat tych urządzeń wałkowany jest już od wielu miesięcy. Seria Xiaomi 12 zadebiutowała bowiem pod koniec grudnia ubiegłego roku, zaś na rynek globalny weszła w połowie tego miesiąca. Jeśli jednak nadal nie wiecie, o jakie smartfony chodzi – odsyłamy Was tutaj i tutaj, w tych wpisach możecie bliżej zapoznać się z ich specyfikacją.

Tymczasem dzisiaj skupimy się na tym, co najważniejsze – czyli na polskiej premierze, cenach i dostępności tych modeli. Wszystkie trzy smartfony wejdą do sprzedaży już 11 kwietnia w następujących cenach:

Xiaomi 12 X 8/128 GB – 3199 zł,

Xiaomi 12 8/128 GB – 3799 zł,

Xiaomi 12 8/256 GB – 3999 zł,

Xiaomi 12 Pro 12/256 GB – 5199 zł

Warto od razu wspomnieć, że jeśli zdecydujecie się na ich zakup, producent dorzuca do wszystkich trzech modeli Usługę Ekran Premium. W ciągu 6 miesięcy od daty zakupu możecie więc skorzystać z bezpłatnej usługi wymiany ekranu.

Jeśli zaś nie chcecie czekać z zakupem do 11 kwietnia, już od dziś, czyli od 31 marca od godziny 19:00 rusza przedsprzedaż Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12, która potrwa do 10 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów). Kupując nowy smartfon w przedsprzedaży, dostaniecie w zestawie smartwatch Xiaomi Watch 1S o wartości 1049 zł!

Oferta przedsprzedażowa dostępna będzie w sklepach stacjonarnych Xiaomi Store, online (https://mi-home.pl, https://mi-store.pl, https://mimarkt.pl), u operatorów (Orange, Play, Plus, T-Mobile) oraz w dobrych sieciach handlowych: Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom, Techwish czy Allegro.