vivo X80 znów wycieka. Producent postawi jednak na inny procesor?

Seria vivo X80 jest bohaterem przecieków już od dłuższego czasu, choć nadal trudno powiedzieć, kiedy producent zdecyduje się wypuścić ją na rynek. O ile więc o premierze nie wiemy na razie nic, tak kolejne doniesienia zdradzają nam coraz więcej szczegółów specyfikacji tych smartfonów.

Z tego co nam na razie wiadomo, seria vivo X80 ma składać się z trzech urządzeń – modelu powystawowego, Pro i Pro+. Pojawiające się przecieki powoli ujawniają nam ich sekrety, choć na razie trudno mówić o znajomości ich pełnej specyfikacji. Czego tym razem się dowiedzieliśmy?

W przypadku podstawowego vivo X80, producent postawi na inny układ niż wcześniej zakładano

Z tego co nam na razie wiadomo wydaje się, że seria X80 będzie składać się z bardzo wydajnych „bestii”. W modelu X80 Pro+ ma znaleźć się najnowszy flagowy procesor Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Gen 1. Nadal jest to najwydajniejszy układ w ofercie firmy, choć jak wiemy już niedługo, bo w najbliższych miesiącach ma zadebiutować jego ulepszona wersja. W przypadku dwóch pozostałych urządzeń z serii, vivo postawi na układy od MediaTek. Pro ma otrzymać Dimensity 9000, a model podstawowy – Dimensity 8000. A przynajmniej tak do tej pory myśleliśmy.

Najnowsze informacje wskazują bowiem, że producent zmienił zdanie i także w vivo X80 postawi na najwydajniejszy chipset w ofercie MediaTek (według testów AnTuTu i Geekbench). To zdecydowanie zmienia nam obraz całej serii.

Jaka więc będzie różnica między wariantem podstawowym a Pro? Z tego co nam wiadomo, na pewno różnić się będą rozdzielczością wyświetlacza. Cała seria ma skorzystać z paneli Samsung E5 AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. W przypadku vivo X80 będzie on miał przekątną 6,78 cali i rozdzielczość FHD+, zaś vivo X80 Pro zaoferuje nam obraz QHD+. Co do wielkości ekranu ma być ona podobna lub nawet taka sama.

Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, X80 ma obsługiwać specjalny tryb gamingowy, pozwalający uruchomić grę Glory of Kings w 120 fps. Można się spodziewać, że ten sam znajdzie się w każdym modelu z serii. Bateria o pojemności 4500 mAh ma obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 80 W. Leakster Digital Chat Station zdradził również, że X80 będzie wyposażony w silnik liniowy osi X zapewniający dodatkową informację zwrotną.