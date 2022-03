vivo V23 5G zachwyca wyglądem, ale jego specyfikacji też niczego nie brakuje

Kilka dni temu do naszego kraju zawitał kolejny smartfon od vivo. Tym razem jest to vivo V23 5G, który już na pierwszy rzut oka prezentuje się naprawdę niesamowicie, bo producent dużo uwagi poświęcił jego stronie wizualnej. Nie oznacza to jednak, że pod kątem specyfikacji jest gorzej.

Co do zaoferowania ma vivo V23 5G?

Jeśli szukacie mocnego średniaka, to powinniście zainteresować się vivo V23 5G. Oczywiście, jego największą zaletą, która od razu rzuca się w oczy, jest kwestia wizualna. Obudowa w kolorze złotym już sama w sobie prezentuje się świetnie, ale kiedy wystawimy smartfon na działanie promieni słonecznych… obudowa zmienia kolor na zielony-niebieski. Po czasie wraca do pierwotnego koloru, ale i tak robi to wrażenie.

W przypadku vivo V23 5G producent dużą uwagę poświęcił też możliwościom fotograficznym, bo jest to model idealny do robienia selfie czy nagrywania vlogów z użyciem przedniej, a raczej przednich, kamerek. Z przodu bowiem, we wcięciu typu notch umieszczono dwa aparaty – 50 Mpix i ultraszerokokątny 8 Mpix, dzięki czemu można robić naprawdę dobre ujęcia. Także w nocy, bo w górnej ramce znalazły się dwie diody doświetlające. Jeśli chodzi o konfigurację z tyłu, też jest całkiem przyzwoicie, bo dostajemy jednostkę główną 64 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i obiektyw do makro 2 Mpix.

6,44-calowy wyświetlacz AMOLED oferuje rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Pod ekranem znalazł się czytnik linii papilarnych. Nieco rozczarować może kwestia baterii, bo ta ma pojemność 4200 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 44 W, jednak i tak nie można w tym wypadku narzekać na małą prędkość ładowania.

Sercem smartfona jest układ MediaTek Dimensity 920 wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Na pokładzie nie zabrakło 5G, Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6.

vivo V23 5G – ile kosztuje?

Choć premiera tego modelu miała miejsce już kilka dni temu, to jego sprzedaż rozpocznie się dopiero 4 kwietnia. Cenę ustalono na 2499 zł, ale jeśli zdecydujecie się na jego zakup do 25 kwietnia, możecie liczyć na atrakcyjną promocję na start – do telefonu vivo dorzuci Wam za darmo słuchawki vivo TWS 2 ANC z aktywną redukcją szumów.