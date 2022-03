Do Polski wkracza Redmi Note 11 Pro+ 5G z ultraszybkim ładowaniem. Znamy jego cenę i dostępność

Xiaomi wprowadza do Polski kolejny model z serii Redmi Note 11. Tym razem jest to, wyposażony w ultraszybkie ładowanie, Redmi Note 11 Pro+ 5G. Przyjrzyjmy się bliżej jego specyfikacji, a także cenie.

Nie masz czasu na długie ładowanie? Z Redmi Note 11 Pro+ 5G nie będziesz musiał długo czekać

Jak szybkie jest ładowanie w nowym smartfonie Redmi? Wedle informacji podanych przez producenta, by do pełna naładować baterię 4500 mAh potrzeba zaledwie 15 minut. Koniec więc z długim oczekiwaniem na naładowanie, bo przecież w tym czasie akurat możemy wypić kawę czy wziąć prysznic. Wszystko dzięki technologii HyperCharge 120 W, w którą został wyposażony Redmi Note 11 Pro+ 5G. Dodatkowo, dzięki wbudowanym ponad 40 funkcjom bezpieczeństwa i certyfikatowi TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System można być pewnym stabilności i bezpieczeństwa ładowanie. Oczywiście szybkie ładowanie to nie jedyna zaleta, jaką ma ten smartfon.

Wyposażono go w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay, o rozdzielczości FHD+, z częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 360 Hz, dzięki czemu przewijanie i przesuwanie jest płynne i przyjemne. Z przodu znalazł się aparat do selfie 16 Mpix, zaś z tyłu umieszczono główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix, uzupełniony o ultraszerokątną kamerę 8 Mpix i aparat tele 2 Mpix. Główny aparat ma matrycę HM2 i podwójne natywne ISO, co pozwala uchwycić każdą chwilę w wysokiej rozdzielczości i z wiernie odwzorowanymi szczegółami, nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

Smartfon napędzany jest przez ośmiordzeniowym, wykonany w 6 nm procesie technologicznym, chipset MediaTek Dimensity 920, wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Jest to jednocześnie jedyny dostępny na rynku wariant tego urządzenia. Na pokładzie nie zabrakło bocznego skanera linii papilarnych, wejścia słuchawkowego 3,5 mm, 2 głośników stereo i Dolby Atmos. Urządzenie działa pod kontrolą MIUI 12.5.

Cena i dostępność

Redmi Note 11 Pro+ 5G wchodzi na nasz rynek w trzech kolorach – szary Graphite Gray, niebieski Star Blue, zielony Forest Green. Jego cenę ustalono na 1899 zł. Będzie dostępny w sklepach stacjonarnych Xiaomi Store, online (https://mi-home.pl, https://mi-store.pl, https://mimarkt.pl), w dobrych sieciach handlowych: Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, Techwish, x-kom oraz na allegro.

Przy okazji Xiaomi ogłosiło wprowadzenie na światowy rynek dwóch innych modeli – Redmi Note 11S 5G oraz Redmi Note 10 5G. Wiadomo już, że oba będą w przyszłości dostępne w Polsce, ale jeszcze nie wiemy kiedy dokładnie.