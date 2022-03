Xiaomi 12 ruszają na podbój świata. Globalna premiera tegorocznych flagowców

Po premierze chińskiej, przed premierą globalną, oficjalnie zaprezentowane zostały smartfony Xiaomi 12. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nudne, ale diabeł tkwi w szczegółach.

Xiaomi 12 – kompaktowy i z nowymi funkcjami

Sporą część prezentacji poświęcono wymiarom nowego Xiaomi 12. Obudowa o szerokości 69,9mm ma pozwolić na pewniejszy chwyt, dzięki czemu nawet osoby z drobniejszymi dłońmi mają sięgać przeciwległego boku ekranu. Obudowa jest przy tym stosunkowo lekka i waży 180 gramów.

Xiaomi 12 ma oferować najbardziej kolorowy ekran. To zasługa dostępności palety aż 68 mln kolorów, co jest możliwe dzięki generowaniu 4096 odcieni kolorów podstawowych RGB. Ekran OLED ma przekątną 6,28 cala, rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli i jest chroniony szkłem Gorilla Glass Victus. Może pochwalić się jasnością w piku na poziomie 1100 nitów oraz aż 16 000 poziomów automatycznej regulacji jasności.

Za wydajność odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Do tego mamy 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej (UFS 3.1), bez możliwości rozszerzenia jej kartą pamięci. W utrzymaniu odpowiedniej wydajności odpowiada chłodzenia wykorzystujące komorę parową o powierzchni 2600 mm2. Do dyspozycji mamy łączność Wi-Fi 6 oraz 6E i 5G. Za wysoką jakość odbioru sygnału sieci komórkowej odpowiada aż 15 anten. Do tego mamy obsługę 49 pasm sieci 5G.

Główny aparat wykonuje zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 50 Mpix (F/1.9, 26mm, 1/1.56 cala, optyczna stabilizacja obrazu). Dalej mamy aparat ultra-szerokokąny o rozdzielczości 13 Mpix (F/2.4, 12mm, kąt widzenia 123 stopnie) oraz teleobiektyw makro o rozdzielczości 5 Mpix (50mm). Selfie wykonamy aparatem o rozdzielczości 32 Mpix. Xiaomi 12 może pochwalić się funkcją ciągłego autofocusu podczas nagrywania filmów, co pozwala skupić się na wybranym poruszającym się obiekcie. W trakcie fotografowania mamy do dyspozycji autofocus ustawiany na oku, a jeśli jest ono niewidoczne, to priorytetem jest twarz, a później sylwetka osoby fotografowanej.

Xiaomi 12 jest zasilany akumulatorem o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67W. Ogniwo ładuje się do pełna w ciągu 39 minut. Do tego mamy ładowanie bezprzewodowe o mocy 50W oraz funkcję adaptacyjnego ładowania. Smartfon rozpoznaje, w jakich godzinach używamy smartfonu. Jeśli podłączymy go do ładowania w nocy, moc ładowarki zostanie automatycznie zmniejszona do czasu, aż sięgniemy rano po telefon.

Xiaomi 12 Pro z pro ekranem i aparatem

Skupmy się na tym, co ma Xiaomi 12 Pro, a czego nie ma Xiaomi 12. Smartfon jest większy za sprawą ekranu, tym razem AMOLED, o przekątnej 6,73 cala. Ma on wyższą rozdzielczość aż 1440 x 3200 pikseli oraz deklarowaną jasność w piku aż 1500 nitów.

Bez zmian jest wnętrze smartfonu. Z jednym wyjątkiem. Xiaomi 12 ma głośniki stereo, a 12 Pro podwójne głośniki stereo.

Inni jest też zestaw aparatów. Każdy z nich ma rozdzielczość 50 Mpix. Aparat główny dostał większą matrycę aż 1/1.28 cala, aparat ultra-szerokokąny ma nieco niższy kąt widzenia (ale lepszą jakość obrazu) 115 stopni, a zoom nie jest już teleobiektywem makro, a teleobiektywem bardziej portretowym i oferuje 2-krotny zoom optyczny. Co ważne, każdym z trzech aparatów nagramy film w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę.

Xiaomi 12 Pro to również nieco większy akumulator, o pojemności 4600 mAh oraz ekstremalnie szybkie ładowanie o mocy 120W. Smartfon naładuje się do pełna w 18 minut w trybie Boost oraz w 24 minut w trybie standardowym. Ładowanie bezprzewodowe o mocy 50W pozostało bez zmian.

Ceny Xiaomi 12 i obietnice aktualizacji

Xiaomi zapewnia, że smartfony z serii 12 dostaną trzy duże aktualizacje Androida oraz aktualizacje zabezpieczeń przez okres aż 4 lat.

Ceny Xiaomi 12 zaczynają się od 749 dolarów, a Xiaomi 12 Pro od 999 dolarów. Ceny europejskie poznamy pod koniec marca, podczas kolejnej, tym razem właśnie europejskiej premiery.