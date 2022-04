Abonamenty w Plusie w nieprzyzwoicie tanich promocjach. Z najlepszym 5G lub światłowodem

Abonament z nielimitowanymi usługami i najlepszym 5G za złotówkę. Światłowód za złotówkę. A do tego nawet 100 zł zwrotu w gotówce w ofercie na kartę. To wszystko można znaleźć w jednej sieci – w Plusie.

Abonament z najlepszym 5G za złotówkę.

Plus niezmiennie pozostaje liderem pod względem działania sieci 5G w Polsce. Obecnie w zasięgu sieci piątej generacji Plusa jest ponad 19 mln osób w 800 miejscowościach, które obsługuje 3 000 stacji bazowych. Sieć 5G to szybszy, ale też lepiej działający Internet. Sieć jest bardziej pojemna, dzięki czemu nawet kiedy więcej osób korzysta z niej na danym obszarze, nadal możemy liczyć na bardzo dobre osiągi. A te, jeśli chodzi o prędkość pobierania, nierzadko idą w setki megabitów na sekundę. Potwierdzają to testy serwisu RFBenchmark, o których przeczytacie w poniższych odnośnikach.

Oferta indywidualna

Z najszybszego 5G w Polsce możemy korzystać w abonamencie, który nawet przez rok będzie nas kosztować złotówkę miesięcznie. Jak to działa? Na początku musimy mieć abonament w Plusie za minimum 44,90 zł. Następnie dobieramy do niego kolejny abonament telefoniczny kosztujący minimum 55 zł miesięcznie. Jeśli wybierzemy ofertę bez smartfonu, przez 6 miesięcy płacimy abonament w wysokości 1 zł, a w ofercie ze smartfonem przez 12 miesięcy.

A to nie koniec, bo po zakończeniu okresu promocyjnego nie będziemy płacić pełnej kwoty abonamentu. W ramach programu smartDOM abonament będzie niższy o 25 zł miesięcznie do końca umowy, czyli zamiast 55 zł za abonament zapłacimy 30 zł miesięcznie. Oszczędności? Od 774 zł na jednej umowie, do nawet 5 046 zł przez cały okres trwania pięciu umów.

Oferta dla firm

W przypadku ofert dla firm działanie promocji wygląda tak samo, różnią się tylko kwoty. Pierwszy abonament musi być w kwocie minimum 39 zł netto, a kolejny, którego cena zostanie obniżona do złotówki, za minimum 45 zł netto miesięcznie. Jego cena w ofercie ze smartfonem jest obniżana na 12 miesięcy, a bez smartfonu na 6 miesięcy. Z kolei po zakończeniu promocji, wysokość rabatu w programie smartFIRMA to 25 zł netto miesięcznie. W ofercie dla firm promocja abonamentu za złotówkę może objąć do trzech dodatkowych numerów.

Smartfony w ramach 0%

Jaki smartfon dobrać do oferty? W ratach 0% królują najnowsze modele Samsunga z serii Galaxy S, jak również udane Redmi Note 11 oraz realme C11. Ceny wyglądają następująco:

Samsung Galaxy S22 5G 128 GB – 399 zł na start + 36 rat po 100 zł, cena łączna 3999zł;

Samsung Galaxy S22 5G 256 GB – 499 zł na start + 36 rat po 103 zł, cena łączna 4207zł;

Samsung Galaxy A22 5G 4/128 GB – 1 zł na start + 36 rat po 29,94 zł, cena łączna 898,84 zł;

Xiaomi Redmi Note 11 4/128GB – 1 zł na start + 36 rat po 31 zł, cena łączna 1117 zł;

realme C11 32 GB – 1 zł na start + 36 rat po 11 zł, cena łączna 397 zł.

Gigabitowy światłowód za złotówkę

Internet w sieci Netia

Jeśli posiadamy abonament głosowy lub internet mobilny w Plusie, możemy dokupić do niego Internet światłowodowy o prędkości 1 Gb/s w cenie złotówki miesięcznie. A co, jeśli nie mamy abonamentu w Plusie? W sumie… to nic. Też możemy mieć światłowód za złotówkę.

Różnica polega na tym, że jeśli nie mamy abonamentu głosowego w Plusie, Internet światłowodowy możemy mieć za złotówkę miesięcznie, przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie za Internet będziemy płacić 70 zł miesięcznie (z rabatem za e-fakturę). Jeśli kupimy lub przedłużymy umowę na abonament głosowy lub internet mobilny w kwocie minimum 50 zł miesięcznie, okres promocji wydłuża się do 12 miesięcy. Po tym czasie czym cena Internetu to 60 zł, ze względu na 10 zł rabatu smartDOM (i z rabatem za e-fakturę).

Promocja dotyczy zabudowy wielorodzinnej, w której swoją infrastrukturę na sieć Netia.

Promocja również w innych sieciach

A co jeśli nie mamy u siebie Internetu Netii? Nic straconego. Jeśli w zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej mamy kable operatorów Inea, Nexera, Tauron lub Orange, też możemy mieć taniej. Wówczas na tych samych zasadach promocyjna kwota abonamentu jest obniżana do 26 złotych miesiesiecznie za Internet o prędkości 1 Gb/s.

Oprócz tego, od 21 marca wszystkie abonamenty Internetu stacjonarnego Plusa poza siecią Netia, czyli działające w infrastrukturze Inea, Nexera oraz Tauron zostały obniżone o 10 zł miesięcznie.

Plus rozdaje 100 zł w gotówce w ofercie na kartę

W promocji dla użytkowników ofert na kartę Plus oddaje pieniądze wydane na usługi.

Zasada działania jest prosta. Aktywujemy numer w Plusie na kartę i uruchamiany promocję, wysyłając SMS o treści KASA na numer 80100. Następnie regularnie uruchamiamy dowolny pakiet Bez Limitu za 30 lub 40 zł.

Kiedy kwota wydana na pakiety przekroczy 50 zł lub 100 zł, jedną z tych kwot możemy wypłacić w gotówce w bankomacie sieci Euronet. Jak to zrobić? Oto instrukcja:

Promocję można aktywować do końca kwietnia 2022 roku, natomiast środki z bankomatu można wypłacić do końca sierpnia.

Materiał powstał we współpracy z siecią Plus.