Sieć 5G w Polsce. Nie ma mocnych na Plusa?

Serwis RFBenchmark opublikował wyniki testów sieci 5G w kolejnych miastach Polski. Czy niezmiennie Plus jest niedościgniony?

Metodologia testów

Testy wykonywane przez firmę Notel Poland są realizowane za pomocą komercyjnie dostępnego smartfonu Xiaomi 11. Sprawdzana jest prędkość pobierania i wysyłania danych, jakość transmisji wideo oraz odtwarzanie filmów online w rozdzielczości 4K. Przy pomiarach wykorzystywano najlepszą dostępną technologię w lokalizacji. Czyli jeśli w danym miejscu nie była dostępna sieć 5G, korzystano z LTE.

Po testach w Szczecinie i Poznaniu przyszła kolej na następne miasta z innych regionów Polski.

Sieć 5G w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie

Zacznijmy od południowo-wschodniej części Polski – Krakowa, Lublina oraz Rzeszowa. Pomiary wykonane zostały w następujących lokalizacjach:

Najwyższe średnie prędkości zdecydowanie uzyskano podczas pomiarów Krakowie. Tutaj też dodanie do pomiarów 5G pomiarów w sieci LTE niewiele zmieniło ostateczny wynik. W Lublinie z kolei po dodaniu pomiarów w sieci LTE, wyniki Play wyraźnie spadł. W Olsztynie mamy jeden z niewielu przykładów, w którym udział testów sieci 5G wypadł niemal najsłabiej w Plusie. Ale już prędkość pobierania pozostaje niezmiennie bezkonkurencyjna. Olsztyn trzeba też uznać za miasto z jednym z najlepszych wskaźników pokrycia siecią 5G. Udział testów u każdego z operatorów był wysoki.

Wyniki w Mb/s

Rekordowe prędkości pobierania to 407 Mb/s w okolicach Wielickiej w Krakowie, 289,8 Mb/s przy IKEI w Lublinie oraz 374 Mb/s przy Rynku w Rzeszowie. Wszystko to wyniki Plusa.

Przy wysyłaniu danych widzimy dwa trendy. Wysyłanie danych jest zazwyczaj wyraźnie szybsze w samej sieci 5G oraz pomimo dużej przewagi w prędkości pobierania plików, przy ich wysyłaniu Plus nie wypada tak dobrze na tle konkurencji.

Rekordy prędkości wysyłania to ponownie Wielicka w Krakowie – 79,1 Mb/s (T-Mobile), w Lubinie była to Arena Lublin – 71,4 Mb/s (Play), a w Rzeszowie Dworzec Główny – 86,1 Mb/s (Play).

W testach streamingu wideo wyniki były porównywalne. W każdym z miast czas załadowania filmu w rozdzielczości 4K wahał się od 2,129s (Play w Lublinie), do 2,667s (Orange w Rzeszowie). Różnice rzędu ułamków sekund zauważymy dopiero wtedy, kiedy będziemy trzymać przed sobą dwa telefony z kartami różnych operatorów.

Czytaj też: Bon nie tylko na dekoder. Rząd dopłaci do zakupu telewizora?

Sieć 5G w Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu

Przenieśmy się bliżej centrum kraju. Kolejne pomiary wykonane zostały w Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu w poniższych lokalizacjach:

Pomiary w tych trzech miastach wyglądają ciekawie. Z jednej strony mamy niewielkie udziały sieci 5G T-Mobile w Bydgoszczy i Radomiu oraz Play w Łodzi i Radomiu. Do tego Orange nie ma swojej sieci 5G w Bydgoszczy i Radomiu, co nie przeszkadza jej w uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników w sieci LTE. T-Mobile za to notuje bardzo dobre wyniki w Łodzi i Radomiu, a Plus… Plus w każdym z miast jest liderem z bardzo dobrym zasięgiem sieci 5G.

Rekordowe wyniki należą do Plusa – 359,4 Mb/s przy Zielonych Arkadach w Bydgoszczy, 398,7 Mb/s przy łódzkim Widzewie. W Radomiu najlepszy wynik zanotował Play – 289,3 Mb/s w okolicach Dworca Głównego.

Pod względem prędkości wysyłania zdecydowanie wyróżnia się T-Mobile. Plus w tym wypadku zdaje się gonić stawkę.

Rekordowe pomiary to 83,7 Mb/s Play na stadionie Zawiszy Bydgoszcz, 94,6 Mb/s T-Mobile przy łódzkim Porcie Lotniczym oraz 73,7 Mb/s Plusa w okolicach radomskiej M1.

Streaming wideo, to czasy ładowania filmu 4K w przedziale 2,002s (Orange w Radomiu) do 2,205s (Orange w Łodzi). Jedynym niechlubnym wyjątkiem jest znacznie odbiegający od reszty czas 4,202s, jaki uzyskał Play w Bydgoszczy.

Czytaj też: Każdy topowy gracz ma do dyspozycji serwery klasy enterprise – wywiad z Janem-Krzysztofem Dudą, szachowym arcymistrzem

Sieć 5G we Wrocławiu i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

Dwa ostatnie miejsca na liście to sporo lokalizacji Wrocławia oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego:

Trzeba przyznać, że Internet 5G na Śląsku działa bardzo solidnie. Plus nadal ucieka stawce, ale szczególnie we Wrocławiu, mamy bardzo dobre rezultaty Orange i T-Mobile. I co trzeba zauważyć, w przypadku Pomarańczowych są to głównie wyniki w sieci LTE.

Najlepsze wyniki to 359,5 Mb/s Plusa w okolicach IKEI w Katowicach oraz 478,1 Mb/s, również Plusa, na Osiedlu Gaj we Wrocławiu.

Prędkości wysyłania są dosyć wyrównane, szczególnie we Wrocławiu.

Rekordy należą do T-Mobile – 88,5 Mb/s przy katowickim Spodku oraz Play – 84,2 Mb/s przy wrocławskim Stadionie.

Streming tutaj też wypada bardzo równo. Czas załadowania filmu 4K to od 2,031s (Plus we Wrocławiu) do 2,260s (Orange w GOP).

Czytaj też: Seria Xiaomi 12 jeszcze nie weszła do Europy, ale prawdopodobne ceny tych smartfonów już wyciekły

Reklama

Sieć 5G w Polsce wygląda niezmiennie od miesięcy. Plus góruje nad resztą w prędkości pobierania

Co wynika oczywiście z posiadania najkorzystniejszych zasobów sieciowych. Plus dysponuje najszerszym pasmem, co może łatwo przełożyć na najwyższą prędkość pobierania. Plus ma też największy udział testów wykonanych w sieci 5G, co możemy określić mianem najlepszego pokrycia. Pozostali operatorzy muszą oszczędnie rozdysponowywać pasmo pomiędzy siecią LTE i 5G. Choć w wielu miejscach pokazują, że ich sieć LTE daje radę.

Sieć 5G w Polsce nadal pozostaje niedoskonała. Widać to choćby po prędkości wysyłania danych, która potrafi wyraźnie przegrywać z siecią LTE. Operatorzy jednak robią co mogą, aby zapewnić jak najlepsze osiągi dosłownie rzeźbiąc w tym, co mają. A ze względu na opieszałość rządzących w sprawie przygotowań do wznowienia aukcji częstotliwości sieci 5G, mają niestety niewiele.