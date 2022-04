Plush ma już i milion klientów. Z okazji sukcesu marki nie mogło zabraknąć promocji

Po ponad siedmiu latach na rynku Plush osiągnął kamień milowy w postaci miliona klientów. To bardzo duża liczba dla jednej z trzech głównych sieci działających w takim modelu. Z okazji sukcesu marki na klientów czekają promocje.

Milion klientów Plusha. Czym oraz kim jest Plush?

T-Mobile miał Heyah, Orange nju mobile, a w 2014 roku dołączyła do nich nowa marka operatora Plus, czyli Plush. Początkowo kierowana do młodych osób, z ofertą na kartę przygotowaną w myśl hasła Bez konsekwencji.

Kampania Plusha w dzisiejszych czasach może uchodzić za agresywną, ale to ona skutecznie zbudowała jej sukces. Wszystko zaczęło się od tajemniczej literki H dopisanej sprayem do billboardów i grafik Plusa. Początkowo nie było wiadomo, o co w tym chodzi poza tym, że to zapowiedź nowej marki.

Szybko okazało się, że wandalem stojącym za całym zamieszaniem jest Plush. Jako nowa marka, ale też zupełnie nowa postać. Miś o… bardzo luźnym podejściu do życia bardzo dobrze wpasował się w konwencję hasła Bez konsekwencji.

W krótkim czasie reklamy Plusha stały się jednymi z najciekawszych na rynku. A Plushak godnie zastąpił reklamy Plusa z kabaretem Mumio.

Na początku Plush był tylko ofertą na kartę, oferującą pakiety nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów oraz paczki Internetu. Z czasem oferta ewoluowała. Pojawił się MIX, abonamenty oraz oferty z telefonami. Dzisiaj dołączyła do tego sieć 5G oraz możliwość korzystania z popularnych serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) bez zużywania transferu danych. W sumie oferta Plusha składa się dzisiaj z czterech pakietów abonamentowych (w tym trzy z możliwością dobrania telefonu), dwóch internetowych z opcją dokupienia urządzenia oraz trzech w ofercie na kartę.

Pierwsza oferta Plush na kartę pokazuje, jak mocno zmienił się rynek przez ponad 7 lat. W 2014 roku za 35 zł mieliśmy nielimitowane rozmowy, wiadomości i 0,5 GB Internetu na 30 dni. Dzisiaj w cenie 30 zł mamy taką samą konstrukcję oferty, ale dostajemy w niej 30 GB Internetu oraz darmowy dostęp do serwisów społecznościowych.

Plush ma milion klientów i dużo Internetu do rozdania

Milion klientów to bardzo dobry wynik. Większość klientów stanowią mężczyźni, ale z niewielką przewagą nad kobietami (55% do 45%). Bez względu na płeć, klienci Plusha dużo korzystają z Internetu. W 2021 roku przesłali 74 PB danych. Co można przełożyć na skromne 257 mln filmów z serwisu YouTube.

Z okazji miliona klientów Plush rozdaje klientom miliony gigabajtów. A konkretnie po 100 GB. Jak skorzystać z promocji?

Klienci abonamentowi z umowami na czas nieokreślony — SMS o treści MILION na 80848, pakiet 10 GB będzie aktywowany automatycznie co miesiąc przez 10 miesięcy,

Nowi klienci abonamentowi lub przedłużający umowę na 24 miesiące – jednorazowy pakiet 100 GB ważny przez 24 miesiące aktywuje się automatycznie,

Klienci ofert internetowych – SMS o treści MILION na 80848, pakiet 10 GB przyznawany automatycznie co miesiąc przez 10 miesięcy,

Klienci ofert na kartę i MIX – SMS o treści MILION na 80848, jednorazowy pakiet 100 GB będzie ważny przez 30 dni.

Podobno pierwszy milion trzeba ukraść. Plush pokazał, że przy odpowiednim pomyśle i odważnej realizacji, ciężką pracą można pierwszy milion wypracować. Milion klientów Plusha za nami. Czas na dwa miliony.

Materiał powstał we współpracy z siecią Plush.