Pojawiają się kolejne przecieki o serii vivo X80. Po który procesor sięgnie najmocniejszy model?

Sporo się ostatnio mówi o serii vivo X80, a ilość przecieków i certyfikacji, przez jakie przechodzą te modele zdaje się wskazywać na rychłą premierę. Dziś najmocniejszy przedstawiciel tej rodziny pojawił się w Geekbench, tym samym potwierdzając kilka szczegółów swojej specyfikacji.

Z tego co nam na razie wiadomo, seria vivo X80 ma składać się z trzech urządzeń – modelu powystawowego, Pro i Pro+. Pojawiające się przecieki powoli ujawniają nam ich sekrety, choć cały czas trudno mówić o znajomości ich pełnej specyfikacji. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w przypadku podstawowego modelu vivo sięgnie po zupełnie inny procesor niż wcześniej zakładano. Mówiono bowiem, że vivo X80 będzie napędzany przez Dimensity 8000, podczas gdy wariant X80 Pro sięgnie po Dimensity 9000. Tymczasem okazało się, że w obu modelach znajdzie się najnowszy chip MediaTek.

Jeśli chodzi o najmocniejszy smartfon w tej serii, czyli vivo X80 Pro+, od początku łączono go z najmocniejszym (obecnie) chipsetem w ofercie Qualcomm. Obecność Snapdragona 8 Gen 1 na pokładzie raczej nikogo nie zaskakuje, bo teraz właśnie ten układ będzie napędzał najmocniejsze flagowce. Potem zastąpi go Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

vivo X80 Pro+ pojawił się w Geekbench

Obecność tego modelu w popularnym benchmarku potwierdziła poprzednie doniesienia odnośnie procesora. Dodatkowo w teście pojawił się wariant z 12 GB pamięci RAM, co każe nam przypuszczać, że będzie to najmocniejsza wersja X80 Pro+, ale z pewnością pojawią się też warianty z inną konfiguracją pamięci. Oczywiście na pokładzie znalazł się też Android 12.

Jeśli zaś chodzi o pozostałą specyfikację, to mówi się, że producent wyposaży ten smartfon w duży, 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz z technologią LTPO 2.0. Na tle pozostałych modeli w serii ma wyróżniać go aparat wyposażony w autorski układ V1 obsługujący przetwarzanie obrazu i SI. Warto wspomnieć, że V1 zużywa mniej energii podczas obsługi tych samych algorytmów niż chipset. Aparat główny (ISOCELL GN1) ma mieć rozdzielczość 50 Mpix, a obok niego znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix (IMX598) i para teleobiektywów 50 Mpix (JN1) i 50Mpix (JN2). Aparat do selfie również ma oferować rozdzielczość 50 Mpix.