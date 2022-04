Premiera realme 9 – dużo za mało

Jeśli ktoś miał obawy, że realme będzie teraz robić coraz droższe smartfony, realme 9 5G i realme 9 śpieszą z wyjaśnieniami. Firma nadal będzie mieć w ofercie tańsze modele oferujące zaskakująco dużo w stosunku do swojej ceny.

Specyfikacja realme 9 5G

realme 9 5G jest wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli. Wyświetla obraz z odświeżaniem na poziomie 120 Hz, przy deklarowanej jasności w piku 600 nitów.

Sercem smartfonu jest układ MediaTek Dimensity 810, wspierany przez 4 GB pamięci RAM, z opcją wirtualnego rozszerzenia do 7 GB. Na pliki mamy 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej, z możliwością rozszerzenia jej kartą microSD. Wyspa aparatów jest spora, ale kryje tylko trzy aparaty – główny o rozdzielczości 50 Mpix (F/1.8, 26mm, 1/2″), macro o rozdzielczości 2 Mpix i czujnik głębi ostrości. Selfie wykonamy aparatem o rozdzielczości 16 Mpix.

Obok łączności 5G do dyspozycji mamy Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, gniazdo Jack 3,5mm i czynitk linii papilarnych na boku obudowy. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 18W. realme 9 5G pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką realme UI 2.0.

Specyfikacja realme 9

realme 9 ma ekran Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, z 90 Hz odświeżaniem obrazu, rozdzielczością 1080 x 2400 pikseli i jasnością do 1000 nitów. Motorem napędowym jest tutaj układ Qualcomm Snapdragon 680 4G, do tego mamy 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Z opcją rozszerzenia jej kartą microSD. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką realme UI 3.0.

Główny aparat wykonuje zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 108 Mpix (F/1.8, 26mm, 1/1.67″). Do tego mamy aparat ultra-szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (F/2.2, 1/4″), aparat do zdjęć macro 2 Mpix oraz aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix. Obok łączności 5G dostajemy Wi-Fi ac, USB-C oraz gniazdo Jack 3,5mm.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 33W. realme deklaruje, że realme 9 5G ładuje się do pełna w ciągu 75 minut.

Polska cena i czy polska specyfikacja nie jest przypadkiem zmieniona?

Jeśli spojrzymy w specyfikację smartfonów realme 9 po premierach w Azji, ich specyfikacja różni się od pokazanych dzisiaj modeli. Np. realme 9 5G dostał 120 Hz odświeżanie zamiast 90 Hz, z kolei realme 9 ma aparat 50 Mpix zamiast 48 Mpix. Nowością jest też Android 12, zamiast 11.

Ciekawostką jest też fakt, że grafiki zamieszczone w sieci po polskiej premierze… nie odnotowały tych zmian. Co zauważył Miron Nurski z Komórkomanii:

Ale cóż, wpadki się zdarzają. Dzięki nim świat jest ciekawszy. Przejdźmy do cen. realme 9 w wersji 6/128 GB kupimy za 1 299 zł w sieci Play od 28 kwietnia. Wariant 8/128 GB kupimy w cenie 1 399 zł w największych sklepach z elektroniką, sklepie internetowym realme, a od 29 kwietnia w ofercie T-Mobile.

realme 9 5G kupimy również w Play oraz sklepie internetowym realme za 1 199 zł wersji 4/64 GB i 1 299 zł za 4/128 GB. Sprzedaż ruszy 29 kwietnia.