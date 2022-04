realme 9 Pro+ dostaje wyjątkową, ekskluzywną wersję. Trafi też do Europy!

Producenci smartfonów lubią wypuszczać na rynek swoje urządzenia w limitowanych, ekskluzywnych edycjach, będących owocem współpracy z innymi markami – odzieżowymi czy, tak jak w tym przypadku, growymi. Dowiedzieliśmy się bowiem, że realme 9 Pro+ dostanie wariant inspirowany grą Free Fire.

Dare to Booyah – tak realme 9 Pro+ w nowej edycji reklamuje producent

Smartfon do regularnej sprzedaży trafił w lutym tego roku, ale to nie przeszkodziło producentowi w stworzeniu jego nowego, ekskluzywnego wariantu. Free Fire inspirowany jest darmową grą battle-royale, szczególnie popularną w Azji, Indiach czy Ameryce Południowej. Dlatego nikogo nie powinien zdziwić fakt, że to właśnie w Azji, a dokładniej w Tajlandii, telefon miał swoją premierę. Bardziej dziwi jednak informacja, że urządzenie trafi także do Europy już 21 kwietnia. Jeszcze nie wiemy tylko w jakiej cenie. W Tajlandii ta edycja realme 9 Pro+ została wyceniona na 11999 batów, czyli ok. 1535 zł.

Decydując się na zakup wariantu Free Fire dostaniemy smartfon zapakowany w charakterystyczne żółte pudełko, wraz z zestawem naklejek i gadżetów związanych z grą. Sam smartfon również przeszedł metamorfozę. Tylny panel ma kolorowe, rozciągające się na boki telefonu akcenty, wraz z logo gry w dolnej części plecków i hasło „Booyah!” po lewej stronie modułu kamery.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, ta nie uległa zmianie. Mamy więc 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+ i z odświeżaniem 90 Hz, pokryty szkłem Corning Gorilla Glas 5. generacji. Czytnik linii papilarnych został umieszczony pod ekranem, a 16-megapikselowy aparat do selfie znalazł się w okrągłym otworze w lewym górnym rogu wyświetlacza. Z tyłu dostajemy główny czujnik Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny aparat 8 Mpix i aparat makro 2 Mpix.

realme 9 Pro+ napędza procesor MediaTek Dimensity 920 zintegrowany z modemem 5G w połączeniu z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Będzie to jedyny wariant pamięci dostępny w sprzedaży. Bateria ma pojemność 4500 mAh i obsługuje szybkie ładowanie SuperDart o mocy 60 W. Na pokładzie nie zabrakło NFC, dual SIM, głośników stereo z Dolby Audio, wejścia słuchawkowego 3,5 mm i Androida 12 z nakładką realme UI 3.0.