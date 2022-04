Rynek odnowionych smartfonów rośnie w siłę. Dane za 2021 rok mówią same za siebie

Wygląda na to, że odnowione smartfony stają się coraz popularniejsze. Trudno się temu zresztą dziwić, bo jest to idealny sposób na zmniejszenie kosztów podczas zakupu sprzętu. Z raportu przedstawionego przez Counterpoint Research jasno wynika, że rynek tego typu smartfonów rośnie w siłę.

Czym są odnowione smartfony? Z tym terminem zapewne spotkaliście się już nie raz, bo nawet operatorzy komórkowi mają takie urządzenia w swojej ofercie. W gruncie rzeczy są to telefony używane, powystawowe lub nawet nowe (których opakowanie zostało uszkodzone). Profesjonalne firmy zajmują się ich odnowieniem, czyli doprowadzeniem do takiego stanu, by smartfon był „jak nowy”. Sprawdzane są pod względem technicznym, przechodzą różne kontrole, w tym jakości czy funkcjonowania, po to, by finalnie można było je sprzedać w niższej niż rynkowa cenie.

Często są to sprzęty z wymiany prowadzonej przez producentów, chodzi o akcje typu – kup nowy smartfon i oddaj nam swój stary, a dostaniesz zniżkę. W czasie, gdy wiele osób przechodzi na modele z 5G, jest to popularny sposób na obniżenie kosztów, a jednocześnie zwiększenie dostępności urządzeń, które następnie można odnowić i znów sprzedać. Jest to właśnie jeden z czynników, przez które w 2021 roku przyczyniły się do zwiększenia popularności odnowionych smartfonów.

Rynek odnowionych smartfonów w rozkwicie

Jak wynika z raportu Counterpoint Research, w ubiegłym roku zanotowano aż 15% wzrost sprzedaży odnowionych smartfonów w porównaniu z rokiem 2020. Co istotne, przewyższyło to wzrost notowany na rynku pierwotnym o 4.5% (rok do roku). Trudno się temu zresztą dziwić, bo takie odnowione urządzenia potrafią być nawet 60% tańsze niż nowe modele.

Największy wzrost sprzedaży odnotowano w Ameryce Łacińskiej (29%) i w Indiach (25%), ale to nie znaczy, że w innych krajach kupujący omijają odnowione smartfony szerokim łukiem. Kryzys gotówkowy odbija się na wszystkich, więc naturalne jest, że szukamy możliwości zaoszczędzenia, nawet w kwestii kupna smartfona. Dlatego w Chinach (10%), Europie (10%) czy USA (15%) również nastąpi wzrost sprzedaży odnowionych telefonów.

Warto pamiętać, że nie tylko kwestie pieniężne mają na to swój wpływ. Dużą rolę odgrywa także zrównoważony rozwój i większa świadomość ekologiczna konsumentów. Kupowanie odnowionego sprzętu zmniejsza ilość elektrośmieci, a czym zależy też producentom smartfonów i operatorom, dlatego powinniśmy się spodziewać, że w najbliższym czasie oferta odnowionych smartfonów będzie jeszcze bogatsza niż dotychczas.