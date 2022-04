Samsung Bespoke Jet ma ochotę na koronę króla pionowych odkurzaczy

Samsung Bespoke Jet to nowy pionowy, bezprzewodowy odkurzacz w ofercie koreańskiego producenta. Na papierze robi wrażenie. W praktyce robi wrażenie. Widziałem, macałem i co nieco Wam opowiem.

Samsung Bespoke Jet w teorii. Odkurzacz jak odkurzacz?

No nie do końca. Choć jest to odkurzacz pionowy, to jest wyposażony w stację czyszczącą z technologią Air Pulse. Pozwala ona na automatyczne… ok, półautomatyczne, bo trzeba wcisnąć guzik, opróżnianie pojemnika na kurz i zabrudzenia. Z jednej strony nie musimy się zanurzać w kurzu podczas opróżniania, z drugiej eliminujemy w ten sposób różnego rodzaju alergeny. Zabrudzenia zebrane przez odkurzacz przechodzą w sumie przez kilka różnych filtrów, zarówno w samym odkurzaczu, jak i stacji dokującej. Dzięki temu po zebraniu nie wracają do otoczenia. Samsung zapewnia o skuteczności do 99,999% dla cząsteczek wielkości od 0,5 do 4,2 µm. FIltry wyglądają tak:

Pojemność pojemnika na kurz odkurzacza to 0,5l, z kolei pojemność w stacji czyszczącej to 2l. Cały odkurzacz jest stosunkowo lekki i waży 2,7 kg.

Maksymalna moc silnika odkurzacza to 580W, z kolei moc ssąca wynosi 210W. Nie hałasuje przy tym przesadnie, a poziom hałasu to 86 dBA. Za zasilanie odpowiada wymienny akumulator, który w zależności od mocy czyszczenia może pracować do 60 minut. Można go ładować po odstawieniu odkurzacza do stacji czyszczącej lub po odłożeniu go na miejsce w stojaku na końcówki. Wtedy, o ile go posiadamy, do odkurzacza możemy podpiąć drugi akumulator. Czas ładowania to 3,5 godziny.

A skoro pojawił się temat końcówek, to jest ich sporo:

Jet Dual do powierzchni płaskich obraca się z prędkością do 4 000 obrotów na minutę,

Slim Action do odkurzacza np. pod meblami, z prędkością do 1 500 obrotów na minutę,

Spray Spinning Sweeper do mopowania i polerowania powierzchni płaskich,

Pet Tool do zbierania sierści z różnych powierzchni,

szczotka do kurzu z włosiem na końcówce,

szczotka do szczelin.

Całość uzupełnia elastyczny łącznik, dzięki któremu można łatwo odkurzać np. prostopadle do ściany. Końcówki można podłączać do teleskopowej rurki odkurzacza, albo bezpośrednio do niego. To pozwala na sprzątanie choćby szafek, czy wnętrza samochodu. Wszystkie elementy odkurzacza można rozłożyć na części pierwsze i umyć wodą.

Samsung Bespoke Jet w praktyce. To daje radę!

Na pierwszy rzut oka – odkurzacz jak odkurzacz. Z tym że bardzo rozbudowany i uzbrojony w stację czyszczącą. Bardzo szybką stacją, bo opróżnianie pojemnika z kurzem trwa maksymalnie 20 sekund, ale możemy je przerwać wcześniej.

Samsung Bespoke Jest faktycznie czyści i robi to naprawdę skutecznie. Mieliśmy okazję zobaczyć wciąganie różnych zabrudzeń, w tym również wyciąganie sierści z mebli i dywanu z długim włosiem. Co tu dużo mówić – robi robotę! Wrażenie robi zbieranie nieco większych rzeczy. Podczas pokazu były to rozsypane M&M’s. Spodziewałem się porażki i ich rozrzucania na boki zamiast wciągania i przyznaję, mocno się zdziwiłem, że nic takiego nie miało miejsca.

Bardzo obiecująco zapowiada się końcówka Spray Spinning Sweeper. Są to trzy obracające się mopy wielokrotnego użytku. Nad nimi umieszczony jest pojemnik na wodę lub cokolwiek zdecydujemy się do niego wlać. Przyciskiem na odkurzaczu pryskamy płynem, po którym obracają się mopy. Wygląda to dobrze i zdecydowanie chciałbym zobaczyć tę końcówkę w akcji na swojej podłodze.

Samsung Bespoke Jet występuje w kilku wariantach. Jest drogo, ale… spodziewałem się, że będzie dużo gorzej

Samsung Bespoke Jet jest dostępny w trzech wariantach, oznaczonych kolorami. Spodziewałem się naprawdę strasznych cen, od co najmniej 6 tys. złotych w górę. Wygląda to nieco lepiej:

biały Bespoke Jet pet za 3 699 zł – w zestawie mamy szczotkę Jet Dual, Pet Tool, szczotkę do kurzu i szczelinówkę, elastyczną końcówkę, jeden akumulator, dwa worki na zabrudzenia, stojak na akcesoria i stację czyszczącą,

zielony Bespoke Jet complete extra za 4 399 zł – tutaj mamy dodatkowo szczotkę Slim Action oraz dwa, a nie jeden akumulator,

niebieski Bespoke Jet pro extra za 4 599 zł – zestaw complete extra jest wzbogacony o szczotkę Spray Spinning Sweeper oraz mopy wielokrotnego i jednorazowego użytku.

Odkurzacz Samsung Bespoke Jet jest już dostępny w sprzedaży.