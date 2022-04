iPhone 13 Pro sprzedaje się tak dobrze, że Apple musi zwiększyć produkcję, by zaspokoić ogromny popyt

Najnowsza generacja smartfonów Apple okazała się ogromnym sukcesem sprzedażowym, a iPhone 13 Pro sprzedaje się tak świetnie, że potrzebne jest zwiększenie jego produkcji.

Wedle danych, klienci na całym świecie najchętniej sięgają po iPhone’a 13 Pro i 13 Pro Max, ale jednocześnie wersję mini raczej omijają szerokim łukiem. Cóż, to akurat było do przewidzenia, bo już poprzednia generacja raczej nie okazała się sprzedażowym hitem. Na szczęście pozostałe modele to rekompensują i to chyba z nawiązką, bo Apple zmuszone zostało do wyprodukowania 10 milionów sztuk modeli Pro – zarówno zwykłego Pro, jak i Pro Max.

Popyt na iPhone’a 13 Pro jest ogromny

Jak podaje południowokoreański serwis The Elec, Apple musiało dokonać korekty w swoich planach produkcyjnych, by sprostać gigantycznemu popytowi na niektóre modele z najnowszej generacji iPhone’ów.

W drugim kwartale tego roku Apple zwiększył plan produkcyjny tych modeli o 10 milionów sztuk.

Jeśli mamy być dokładni, chodzi o 7 milionów sztuk iPhone’a 13 Pro i 3 miliony iPhone’a 13 Pro Max. Oznacza to, że łącznie fabryki Apple wypuszczą w drugim kwartale 14 mln „trzynastek” Pro (w tym Pro Max), choć pierwotnie miało powstać zaledwie 4 mln egzemplarzy. Popularność tych modeli jest tak duża, że w Chinach niektórzy klienci czekają po kilka tygodni w kolejce, by otrzymać swój smartfon.

Oczywiście plany to jedno, a rzeczywistość drugie. Dostawcy Apple wciąż zmagają się z blokadami wewnątrz Chin, a niedobory komponentów również dają się we znaki. Warto też wspomnieć o wewnętrznych problemach produkcyjnych, z którymi firma miała do czynienia w ostatnich miesiącach. Tak czy inaczej, taki wzrost popytu to dobra wiadomość dla Apple, bo wiąże się nie tylko z podwyższeniem średniej ceny sprzedaży serii iPhone 13, ale również z zadowoleniem inwestorów, wynikającym z dodatkowych przychodów.