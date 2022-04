iPhone 14 tylko w dwóch rozmiarach. Mały i duży, ale modele będą cztery

Brak modelu Mini i tylko dwa razy rozmiary – tak ma wyglądać nadchodzący iPhone 14. Choć modele będą cztery i będzie to iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max oraz iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 z ekranem 6,1 lub 6,7 cala. Wygląd ten sam, ale pokrowce do wymiany

Pierwszą dużą zmianą w iPhone’ach 14 będzie brak modelu Mini. To efekt słabej sprzedaży smartfonu z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Ale i tak na rynek mają trafić cztery modele. Dwa z ekranem o przekątnej 6,1 cala – iPhone 14 oraz iPhone 14 Pro i dwa z ekranem 6,7 cala – iPhone 14 Max oraz iPhone 14 Pro Max.

Jeśli ktoś liczy na zmianę wzornictwa obudowy w nowych smartfonach Apple, będzie rozczarowany. Tegoroczne iPhone’y może być ciężko odróżnić od ubiegłorocznych. Ale spokojnie, Apple zadba o to, żeby akcesoria, takie jak pokrowce, trzeba było wymienić na nowe. Z dotychczasowych informacji wynika, że obudowy zostaną powiększone o 5% w każdą stronę, a wyspa aparatów będzie większa o 0,57mm i grubsza o 4,17mm.

Zmiany mają za to pojawić się w ekranie. Przecieki mówią, że modele Pro odejdą od wcięcia w ekranie na rzecz dwóch otworów. Dwa pozostałe modele dostaną niezmienione wcięcie, ale za to mają oferować 120 Hz odświeżanie obrazu.

Nowy układ Apple A16 i zmiany w aparatach

Raczej nikogo nie zaskoczy fakt, że iPhone’y 14 dostaną nowy układ Apple A16. Który jak zawsze w przypadku nowych układów zaoferuje wyższą wydajność przy zmniejszeniu apetytu na energię. Bardziej namacalną nowością ma być możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 8K.

Smartfony Apple iPhone 14 mają oferować nowy, ulepszony aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix. Ale znajdziemy go tylko w wariantach Pro. Również tylko do nich trafi teleobiektyw, ale nie będzie to nowy moduł. Ten Apple zaprezentuje dopiero w przyszłorocznej serii iPhone 15.