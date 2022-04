Czekacie na premierę Samsunga Galaxy Watch 5 Classic? Możecie nigdy się nie doczekać…

Samsung przyzwyczaił nas do tego, że wprowadzając na rynek nową generację smartwatchy, oferował model podstawowy i Classic. Tymczasem okazuje się, że ubiegłoroczny Galaxy Watch 4 Classic mógł być ostatnim i osoby czekające na premierę Galaxy Watch 5 Classic mogą się nigdy nie doczekać tego wariantu.

O Galaxy Watch 5 Classic słyszymy w przeciekach już od dłuższego czasu, więc właściwie nic nie zapowiadało tego, że taki zegarem może w ogóle nie pojawić się na rynku

Tymczasem, jak podaje serwis Sammobile, Samsung, wraz z piątą generacją swoich smartwatchy, może zrezygnować z modelu Classic, zastępując go innym wariantem. Jakim? Mówi się, że na rynek wejdzie Watch 5 i Watch 5 Pro.

Watch Classic, tak uwielbiany przez wielu, charakteryzował się nieco większa konstrukcją i materiałami z najwyższej pół, a przede wszystkim – obrotową ramką, która nadawała mu bardziej smuklejszego, elegantszego wyglądu. Jasne, specyfikacja obu wariantów była zwykle prawie identyczna, a różnice sprowadzały się do nieco większej wydajności czy żywotności baterii w modelu Classic.

Są to więc cechy, które spokojnie może przejąć wersja Pro, a przynajmniej jeśli chodzi o kwestię specyfikacji, bo w zakresie konstrukcji wspomina się na razie o wzmocnionej obudowie, mogącej wytrzymać trudne warunki, bo w domyśle ma być to urządzenie dla profesjonalistów. Takie ulepszenie zapewne odbije się na smukłym designie, jakim charakteryzował się Watch Classic.

Sammobile wspomina też, że o ile Galaxy Watch 5 może być dostępny w dwóch rozmiarach, tak Watch 5 Pro będzie zapewne ograniczony tylko do jednego rozmiaru. Być może będziemy mieli tutaj do czynienia z podobnym połączeniem, jak w przypadku Galaxy S22 Ultra, który zawiera cechy zarówno serii S, jak i anulowanej serii Note. Premiera nowej generacji smartwatchy Samsunga ma się odbyć dopiero w sierpniu, więc możemy być pewni, że do tego czasu pojawi się na ten temat znacznie więcej informacji.