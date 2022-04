Samsung już niedługo ruszy z beta testami Androida 13

Android 12 jeszcze nie zagościł na wszystkich uprawnionych do aktualizacji modelach, a już coraz więcej mówi się o kolejnej wersji systemu Google. Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy Samsung zacznie udostępniać swoim użytkownikom wersję beta Androida 13.

Samsung już szykuje nową wersję One UI opartego na Androidzie 13

Aktualnie Samsung jest w trakcie wdrażania kolejnej aktualizacji swojej nakładki. Jednak firma nie pracuje tylko nad One UI 4.1.1 (który ma być udostępniony w najbliższych miesiącach), bo jest także w trakcie przygotowania Androida 13 dla swoich urządzeń. Oczywiście Google nadal nie udostępniło publicznej wersji beta swojego nowego systemu, ale spodziewamy się, że nastąpi to końcem kwietnia lub na początku maja. Na początku lutego udostępniono pierwszy Developer Preview Androida 13, druga i zarazem ostatnia wersja deweloperska została natomiast wydana 18 marca.

Tymczasem, wedle informacji przekazanych przez serwis SamMobile, już w lipcu Samsung może uruchomić otwarty program testów One UI 5.0 w wersji beta, opartego właśnie na systemie Android 13. Zapewne pierwszymi urządzeniami, które dostaną taką możliwość, będą tegoroczne flagowce z serii Galaxy S22. Dzięki szybkiemu rozpoczęciu testów, firma będzie mogła wszystko odpowiednio sprawdzić przed wdrożeniem stabilnej wersji pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Warto zauważyć, że pierwsze testy beta One UI 4 opartego na Androidzie 12 ruszyły dopiero we wrześniu ubiegłego roku, być może więc tak szybki start w tym roku pozwoli jeszcze przyspieszyć udostępnianie aktualizacji. SamMobile podkreśla jednak, żeby do tych informacji podchodzić z rezerwą, bo plany Samsunga są na tyle niepewne, że mogą ulec zmianie w każdej chwili.

Przy okazji przypominamy, że Google nie zaleca instalowania wersji testowych na smartfonach, z których korzystamy na co dzień. Oprogramowanie to nie jest stabilne, może zawierać sporo błędów, które z kolei mogą powodować wiele problemów z naszym urządzeniem, a nawet utrudnić korzystanie z niego.