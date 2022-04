Coraz więcej wiemy o Xiaomi 12 Lite. Czyżby premiera była tuż za rogiem?

Pod koniec grudnia Xiaomi wprowadziło w Chinach serię Xiaomi 12 i choć trzy przedstawione wówczas smartfony są już dostępne na globalnym rynku, to nadal seria nie jest kompletna. Brakuje w niej zarówno modelu Ultra, jak i Lite. Teraz ten ostatni pojawia się w bazie certyfikacyjnej FCC, zdradzając nam kolejne szczegóły jego specyfikacji.

O Xiaomi 12 Ultra i Lite słyszymy od wielu miesięcy, a doniesienia o nich pojawiły się jeszcze przed grudniową premierą serii. Oczywiście producent nie wprowadził ich wtedy na rynek i właściwie oficjalnie nadal nic o nich nie wiemy. Przecieki wskazują, że model Ultra zadebiutuje na przełomie maja i czerwca, a Lite może wejść na rynek wraz z nim. Jednak patrząc na to, że Xiaomi 12 Lite pojawia się coraz częściej w różnych bazach certyfikacyjnych można przypuszczać, że jego premiera odbędzie się wcześniej.

Zerknijmy jednak na to, co FCC ujawnia nam na temat Xiaomi 12 Lite

Urząd certyfikacyjny FCC potwierdził nam istnienie trzech wariantów pamięci – 6/128 GB, 8/128 GB i 8/256 GB, co jest zgodne z tym, co mówiono do tej pory. Wiemy też, że smartfon ma działać pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13, a także będzie wyposażony w slot na dwie karty SIM, choć nie wiadomo, czy znajdzie się tam miejsce na microSD (pozostałe modele Xiaomi 12 go nie mają). Xiaomi 12 Lite 5G będzie wyposażony też w obsługę Wi-Fi do 5,8 GHz, NFC i Bluetooth.

Z testu Geekbench z kolei wiemy, że sercem modelu Lite ma być procesor Snapdragon 778G. Wcześniej mówiono o jego ulepszonym wariancie, ale taktowanie 2,4 GHz temu przeczy. Wyniki benchmarku nie odbiegają od tych, notowanych przez inne telefony z tym chipsetem. Smartfon zdobył 778 i 2864 punkty w teście jedno- i wielordzeniowym.

Z pozostałych doniesień na temat tego urządzenia wiemy, że zostanie wyposażony w 6,55-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod ekranem znajdzie się wbudowany czytnik linii papilarnych. Jak pokazują nam rendery – wyświetlacz będzie zakrzywiony. Aparat do selfie (jego rozdzielczość nie jest jeszcze znana) zostanie umieszczony w okrągłym otworze. Z tyłu natomiast Xiaomi ma umieścić potrójną konfigurację aparatów z jednostką główną 64 Mpix (Samsung ISOCELL GW3 bez optycznej stabilizacji obrazu), obok znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny i makro.