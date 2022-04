vivo X Note pozuje na oficjalnych zdjęciach. Ujawniono opcje kolorystyczne

Już 11 kwietnia vivo wprowadzi an rynek dwa wyjątkowe telefony – pierwszy składany smartfon w swojej ofercie, a także vivo X Note z naprawdę ogromnym wyświetlaczem. Dziś do sieci trafiły oficjalne zdjęcia tego drugiego urządzenia, ujawniając nam jego opcje kolorystyczne.

Nie ukrywajmy, jeśli chodzi o zaplanowane przez vivo wydarzenie, najbardziej wyczekujemy premiery modelu X Fold. Przecieki wskazują, że będzie to naprawdę wyróżniający się smartfon i to nie tylko jeśli chodzi o specyfikację, ale również cenę, bo ta ma sięgnąć ponoć 19 999 jenów, czyli przeszło 13 tyś. złotych. Jednak warto też zwrócić uwagę na drugi z modeli, który ma zadebiutować 11 kwietnia, bo vivo X Note również ma sporo do zaoferowania.

Kiedyś vivo X Note nazwalibyśmy tabletem

Obecnie tablety mają już co prawda o wiele większe ekrany, ale nadal 7-calowy (zakrzywiony) wyświetlacz AMOLED jaki producent umieścił w tym smartfonie można śmiało nazwać ogromnym. Ma on oferować rozdzielczość QHD+ i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. W ekranie został umieszczony ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, a w okrągłym otworze 32-megapikselowy aparat do selfie.

Co prawda najnowsze oficjalne zdjęcia nie pokazują nam przedniego panelu, ale kilka dni temu wyciekły fotografie, pozwalające nam przyjrzeć mu się dokładnie.

Jeśli chodzi zaś o tył urządzenia, to najbardziej rzucająca się w oczy prostokątna wyspa aparatów z okrągłym modułem zawierającym cztery obiektywy, poziomą lampą błyskową LED i logo ZEISS. Logo producenta widzimy w dolnej części plecków. Smartfon dostępny będzie w trzech widocznych na zdjęciach kolorach.

Nie znamy dokąłdnej specyfikacji poszczególnych aparatów, choć spodziewamy się, że oprócz głównego obiektywu, znajdzie się tam też ten ultraszerokokątny i makro, czwartym zaś może być teleobiektyw. Ich rozdzielczość jest następująca: 50 Mpix + 48 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix.

vivo X Note napędzany będzie przez układ Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Bateria o pojemności 5000 mAh będzie obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe z mocą 80 W i bezprzewodowe 50 W.

Ile ma kosztować vivo X Note?

Cóż, tanio nie będzie, ale ceny nie będą aż tak astronomiczne jak w przypadku vivo X Fold. Note ma być dostępny w dwóch wariantach pamięci kosztujących: