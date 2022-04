Kiedy zadebiutują pierwsze smartfony wyposażone w układ Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Choć premiera najnowszego flagowego układu Qualcomm miała miejsce zaledwie kilka miesięcy temu, to już od dłuższego czasu mówi się o jego następcy. Snapdragon 8 Gen 1 Plus ma, wedle doniesień, pojawić się o wiele szybciej niż oczekiwano, przyspieszając również premierę pierwszych modeli napędzanych tym układem.

Na razie o samym układzie wiemy stosunkowo niewiele. Ulepszony Snapdragon 8 Gen 1 ma być produkowany w 4nm procesie technologicznym, ale już nie Samsunga, a TSMC. Dzięki temu ma być wydajniejszy, choć to raczej zobaczymy jedynie w benchmarkach, a nie w codziennym użytkowaniu. Oba układy będą do siebie podobne, a różnice sprowadzać się będą do wyższych częstotliwości zegara i zapewne kilku innych szczegółów.

Czytaj też: Pojawiają się kolejne przecieki o serii vivo X80. Po który procesor sięgnie najmocniejszy model?

Snapdragon 8 Gen 1 zadebiutował pod koniec ubiegłego roku, a wedle przecieków, jego ulepszona wersja zostanie wprowadzona na rynek już w maju tego roku. Obecnie producenci smartfonów dopiero zaczynają na większą skalę wprowadzać do globalnej sprzedaży smartfony z flagowym Snapdragonem. Tymczasem jak głoszą plotki, już w czerwcu w Chinach mają zadebiutować pierwsze modele napędzane przez wariant Plus.

Które smartfony zostaną wyposażone w Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Od dłuższego czasu wspomina się o kilku modelach, które mają wykorzystać ten układ. Najstarsza z plotek mówi nam o Motoroli Frontier, która nie tylko zostanie wyposażona w ulepszonego Snapdragona, ale również ma dostać aparat o rozdzielczości 200 Mpix. Przecieki wskazują na premierę na przełomie maja i czerwca. Być może Motorola po raz kolejny będzie chciała przegonić innych producentów, tak jak miało to miejsce w przypadku Edge X30 ze Snapdragonem 8 Gen 1. W tym przypadku chodziłoby jednak nie tylko o najnowszy układ Qualcomm, ale również o pierwszy smartfon z tak potężnym aparatem.

Motorola Frontier

Kolejnym urządzeniem o którym warto tutaj wspomnieć, jest Xiaomi 12 Ultra. Na ten model czekamy od dawna, bo wcześniej spodziewaliśmy się, że zadebiutuje pod koniec grudnia 2021 roku wraz z innymi przedstawicielami tej serii. Tak się oczywiście nie stało, a przez ostatnie miesiące do sieci trafiały na jego temat różne plotki. Większość z nich wiąże model Ultra właśnie z ulepszonym Snapdragonem. Prawdopodobna data premiery? Jakieś czas temu znany leakster Mukul Sharma zdradził, że Xiaomi 12 Ultra wejdzie na rynek w Chinach w maju tego roku. Oczywiście, o ile ta informacja jest prawdziwa. Na dodatek nie wiadomo, kiedy dokładnie Qualcomm wypuści swój układ, więc bardziej prawdopodobny wydaje się czerwiec. To jednak nie jedyny smartfon od Xiaomi, w którym znajdzie się Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Ostatnio pojawiła się bowiem informacja, o jeszcze dwóch modelach, którymi mogą być – nowy Xiaomi MIX i jakiś flagowiec Redmi.

Xiaomi 12 Ultra | Render: Technizo Concept

Czytaj też: OPPO K10 Pro w TENAA ujawnia swój wygląd i specyfikację

Na koniec dodamy jeszcze najnowszą plotkę, wedle której także OnePlus 10 Ultra ma być napędzany ulepszonym Snapdragonem. O tym urządzeniu wspomina się od jakiegoś czasu, ale nadal nie doczekaliśmy się konkretniejszych przecieków na jego temat. Na dodatek, najczęściej łączony był z Dimensity 9000 lub ewentualnie z obecnym flagowcem Qualcomma, więc do tej informacji lepiej podchodzić z dużą dozą rezerwy. Nawet mimo tego, że najnowsze doniesienia wskazują, że to właśnie ten model będzie pierwszym urządzeniem napędzanym przez Snapdragon 8 Gen 1 Plus, który zadebiutuje na rynku.