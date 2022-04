Seria realme Q5 wycieka przed premierą. Co zaoferuje oprócz szybkiego ładowania?

Kilka dni temu realme na poważnie zaczęło kampanię reklamową swojej nadchodzącej serii realme Q5, zdradzając nam kilka szczegółów na temat nowych modeli. W tym samym czasie do sieci zaczęły trafiać coraz obszerniejsze przecieki na ich temat, a ten najnowszy ujawnia nam sporo z ich specyfikacji.

Ze względu na zbliżającą się premierę serii realme Q5, która została zaplanowana na 20 kwietnia, informacji przybywa. Chodzi zarówno o źródła nieoficjalne, jak i to, co zdradza nam sam producent. Na plakatach promujących wydarzenie ujawniono, że nadchodzące smartfony zostaną wyposażone w szybkie ładowanie 80 W i solidne baterie o pojemności 5000 mAh. Są to oczywiście drobne informacje, które mają jedyne zaostrzyć nasz apetyt przed premierą.

Jednak tam, gdzie producent milczy – pojawiają się przecieki. Co wiemy o serii realme Q5?

Znany lekaster z Weibo, ukrywający się pod pseudonimem Panda is bald, podrzucił nam nieco szczegółów dotyczących dwóch z trzech modeli – realme Q5, Q5i i Q5 Pro – wchodzących w skład serii. Najwięcej jak zwykle wiemy o najmocniejszym z nich.

realme Q5 Pro będzie wyposażony 6,62-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z przodu zostanie umieszczony 16-megapikselowy aparat do selfie, zaś z tyłu – potrójna konfiguracja z jednostką główną 64 Mpix (f/1,8), obiektywem ultraszerokokątnym 8 Mpix z kątem widzenia 119 stopni i czujnik makro 2 Mpix. Napędzać go będzie procesor Qualcomm Snapdragon 870 wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Nie wiemy niestety, czy pojawią się też inne warianty pamięci. Spodziewamy się natomiast, że smartfon będzie dostępny z 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej.

Jeśli chodzi o model Q5i, ten z kolei ma sięgnąć po układ Dimensity 810, a jego specyfikacja jest dość podobna do OPPo A57 5G (przynajmniej na podstawie tego, co już wiemy). przecieki ujawniają 6,58-calowy wyświetlacz LCD (FHD+), aparat do selfie 8 Mpix a także tylny moduł z aparatem głównym 13 Mpix i czujnikiem głębi 2 Mpix.

O modelu podstawowym niestety jeszcze nic nie wiemy. Przecieki wspominają o jego obecności, jednak specyfikacja nadal pozostaje dla nas tajemnicą. Do premiery pozostało już niewiele czasu, więc spodziewamy się, że w najbliższych dniach usłyszymy na ten temat znacznie więcej.