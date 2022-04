Solarny samolot zaprojektowany na modłę ptaków ma zamiar pobić „ekologiczny” rekord prędkości

Pracownia Lasky Design, a dokładniej projektant László Németh, opracował koncepcję samolotu Falcon Solar zasilanego energią słoneczną za sprawą paneli słonecznych umieszczonych na jego górnej powierzchni. Daleko mu jednak do tradycyjnego projektu, bo to solarny samolot stworzony na modłę ptaków, którego twórca twierdzi nawet, że gdyby już powstał, to zapisałby się z pewnością w księdze rekordów przez rozwijaną maksymalną prędkość lotu.

Falcon Solar, to najnowszy solarny samolot, któremu towarzyszy wiele dumnych haseł mimo tego, że poza grafikami nie istnieje

Falcon Solar został zaprojektowany jako samolot pasażerski, a jego celem jest uczynienie transportu lotniczego bardziej przyjaznym dla środowiska. Jak widać na grafikach, nazwa zobowiązuje, bo podobnie jak sokół, ten solarny samolot stworzony z inspiracji tym gatunkiem ptaków, posiada nawet charakterystycznie podniesione na końcach skrzydła. Potwierdza to sam projektant, podkreślając, że projekt jest inspirowany drapieżnymi ptakami.

Dziś możemy latać z prędkością większą od prędkości dźwięku, ale jakim kosztem dla środowiska? Jakim kosztem energetycznym? Ptaki są o wiele bardziej wydajne. Czy możemy rozszerzyć efektywność, której nauczyliśmy się od ptaków, na możliwie większą prędkość? Jako projektant mogę powiedzieć, że właśnie te pytania inspirują nas podczas projektowania i czerpania pomysłów z natury – powiedział László Németh w wywiadzie dla Intresting Engineering.

Chociaż tego typu koncepcja nie jest odporna na powszechne problemy paneli słonecznych (niska wydajność przy pochmurnej pogodzie i zerowa w nocy), to ma je zniwelować odpowiednio wysoki pułap lotu, „gdzie napęd śmigłowy ma większe szanse zapewnić wystarczającą wydajność”. Sam projektant wierzy, że „współczesna technologia jest wystarczająco zaawansowana, abyśmy mogli latać z wykorzystaniem energii słonecznej”.

Łatwo mówić takie coś w momencie, kiedy promuje się własną koncepcję, która nie ma obecnie żadnej perspektywy przekucia na rzeczywistość (brak planów oraz inwestorów), ale takie dumne hasła są wygłaszane przy prezentacji Falcon Solar nie bez powodu. W rzeczywistości mają tylko zwrócić uwagę świata na to, aby uczynić z transportu lotniczego bardziej przyjazny dla środowiska sektor.